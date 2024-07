初動負荷トレーニング(R)がしなやかで動ける身体を作る！サーフレジェンド「ワールドウィング東戸塚」

サーフレジェンドは、初動負荷トレーニング(R)指導提携施設「ワールドウィング東戸塚」を2024年7月23日にオープンします。

サーフレジェンド「ワールドウィング東戸塚」

「ヒトのカラダから街をデザインする。」をコンセプトに2020年にオープンした「ワールドウィング湘南」の姉妹店となります。

【特徴】

最新のスポーツ科学に基づき、独自開発し国際特許を取得した『B.M.L.Tカム(R)マシン』を使用するトレーニングで、スポーツ会はもちろんのこと、医療や介護など様々な分野で世界的に注目されています。

神経と筋肉の機能の協調性を高め、血流・代謝を活発にすることから、数多くのプロ選手・オリンピック選手が実践するほか、リハビリや生活習慣病の予防に適した運動として、医療機関や介護施設でも導入されています。

【このような目的の方におすすめです】

(1) 肩・腰・膝の痛みを改善したい方

(2) 柔軟性を向上したい方

(3) 瞬発力を向上したい方

(4) ストレス(うつ症状)を軽減したい方

(5) 怪我からの早期回復を目指したい方

(6) 姿勢を良くしたい方

(7) 体力をつけたいけど通常のトレーニングでは不安な方

(8) いつまでも若々しく、動ける身体でいたい方

【日本スポーツ協会認定スポーツドクター推薦】

初動負荷トレーニング(R)の魅力は多岐にわたることです。

スポーツ選手の競技力向上と一般の方の健康増進だけでなく、怪我や病気の予防、治療、リハビリにも有効です。

脈や血圧も安定し、関節の繋がりが生き生きとし、柔軟性と筋出力が瞬時に改善するため、疲れた時ほどやりたくなる運動です。

そして自然と人が笑顔で集う空間を演出します。

心と体の安定や仲間とのつながりは大切であることを教えてくれます。

■東山礼治医師 経歴

日本整形外科学会専門医、日本スポーツ協会認定スポーツドクター

日本整形外科学会認定スポーツ医

膝・足関節疾患・スポーツ障害を専門とし、様々なアスリート団体のチームドクターとして活躍。

【利用者様の声】

《70代女性》

人工股関節の手術を受けて以降、転倒の恐怖や体力的な自信のなさから、孫を抱くこともできないでいました。

今では一緒に走ったり、ボールを蹴ったりもできるようになりました。

私にとって、外出して人に会って、運動して、心身ともに健康になれる拠り所となっています。

《ラフティング日本代表 小泉聡》

私が初動負荷トレーニング(R)を始めて13年が経ちました。

始めた最初の衝撃は凄まじく、『自分の身体、こんなに動くんだ!』と。

身体はもちろん気持ちもグッと明るくなる魔法のトレーニングだと思っています。

筋力を武器に漕いでくる欧米チームに対して、我々日本人は身体の使い方、特に骨盤・股関節を上手に使うことでボートに強い推進力を与えることが出来ます。

そのためには初動負荷トレーニング(R)は欠かせません!

【まずは無料体験を】

『ワールドウィング東戸塚』および『ワールドウィング湘南』では、オープンを記念して、2024年8月31日まで入会金と初月会費の無料キャンペーンを実施します。

無料体験も実施していますので、電話または予約フォームでのお申込み、予約をお待ちしています。

ワールドウィング東戸塚

https://www.worldwing-higashitotsuka.com/

TEL:045-719-9355

ワールドウィング湘南

https://www.worldwing-shonan.com/

TEL:0466-47-7955

【店舗概要】

■ワールドウィング東戸塚

所在地 :〒244-0801

神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5 パラダイスガーデン4階

アクセス:JR横須賀線「東戸塚駅」東口徒歩3分

営業時間:[平日] 10:00〜22:00

[土日祝] 9:00〜20:00

[休館日] 毎週木曜日

■ワールドウィング湘南

所在地 :〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目2-12 Luz 6階

アクセス:辻堂駅北口すぐ ※駐車場2時間無料

営業時間:[平日] 9:45〜22:00

[土日祝] 9:00〜20:00

[休館日] 毎週月曜日

