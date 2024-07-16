¡ÖÈá»´¤ÊºßÇ¤´ü´Ö¡×¡¡²£ÉÍFM¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¡¢½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ12°ÌÄãÌÂ¤Ç±Ñ»ØÅ¦¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡×
¼ó°Ì¡¦Ä®ÅÄ¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë20¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¸½ºß¡¢J1¥ê¡¼¥°12°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯½¢Ç¤¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤âÓñ¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈá»´¤ÊºßÇ¤´ü´Ö¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é²£ÉÍFM¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¥ê¡¼¥°23»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ8¾¡5Ê¬10ÇÔ¤Ç12°Ì¤È¶ìÀï¡£Âè20¡Á22Àá¤Ë¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£7·î10Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¤Ç¸ø¼°ÀïÏ¢ÇÔ¤³¤½¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢J2¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯Áê¼ê¤ËPKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¡£Ä¾¶á¤Î7·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè23Àá¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤Ï4-1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤Ï20¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCelts are Here¡×¤Ï¡ÖÈá»´¤ÊºßÇ¤´ü´Ö¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥¥å¡¼¥¦¥§¥ëºßÇ¤´ü´Ö¤Ï33»î¹ç¤Ç15¾¡¤È»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç12°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿ºòµ¨¤Î2°Ì¤«¤éÂç¤¤¯½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤ËÇ®»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë