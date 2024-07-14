[7.14 J2第24節](鳴門大塚)

※19:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 21 田中颯

DF 5 森昂大

DF 6 内田航平

DF 26 青木駿人

MF 8 柿谷曜一朗

MF 9 ブラウンノア賢信

MF 18 エウシーニョ

MF 19 岩尾憲

MF 42 橋本健人

MF 54 永木亮太

FW 30 坪井清志郎

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

MF 10 杉本太郎

MF 11 杉森考起

MF 17 高田颯也

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 16 渡大生

監督

増田功作

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 13 實藤友紀

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

MF 6 松井蓮之

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 37 長澤和輝

FW 7 中島元彦

FW 15 梅木翼

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 20 知念哲矢

MF 8 松下佳貴

MF 10 鎌田大夢

MF 23 有田恵人

MF 27 オナイウ情滋

FW 98 エロン

監督

森山佳郎