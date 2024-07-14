徳島vs仙台 スタメン発表
[7.14 J2第24節](鳴門大塚)
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 5 森昂大
DF 6 内田航平
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 42 橋本健人
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 15 梅木翼
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
MF 8 松下佳貴
MF 10 鎌田大夢
MF 23 有田恵人
MF 27 オナイウ情滋
FW 98 エロン
監督
森山佳郎
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 5 森昂大
DF 6 内田航平
DF 26 青木駿人
MF 8 柿谷曜一朗
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 18 エウシーニョ
MF 19 岩尾憲
MF 42 橋本健人
MF 54 永木亮太
FW 30 坪井清志郎
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 17 高田颯也
FW 16 渡大生
監督
増田功作
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 13 實藤友紀
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
FW 15 梅木翼
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
MF 8 松下佳貴
MF 10 鎌田大夢
MF 23 有田恵人
MF 27 オナイウ情滋
FW 98 エロン
監督
森山佳郎