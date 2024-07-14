広島vs福岡 スタメン発表
[7.14 J1第23節](Eピース)
※18:30開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 35 中島洋太朗
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 6 青山敏弘
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 14 松本泰志
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 16 小田逸稀
DF 44 森山公弥
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 19 亀川諒史
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 27 佐藤凌我
控え
GK 41 坂田大樹
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 35 平塚悠知
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 10 城後寿
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
※18:30開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 35 中島洋太朗
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 6 青山敏弘
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 14 松本泰志
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 16 小田逸稀
DF 44 森山公弥
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 19 亀川諒史
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 27 佐藤凌我
控え
GK 41 坂田大樹
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 35 平塚悠知
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 10 城後寿
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利