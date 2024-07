『名探偵コナン』の連載30周年を記念した「名探偵コナン連載 30周年記念カフェ」が東京・愛知・大阪・宮城・福岡・北海道の6都市にオープン!

作中の要素をイメージしたメニューや30周年記念メニュー、原作者青山剛昌先生描きおろしイラストをモチーフにしたカフェ限定オリジナルグッズなどが展開されます☆

名探偵コナン 連載30周年記念カフェ

スケジュール:

東京/新宿:BOX cafe&space新宿ミロード1号店開催期間:2024年7月26日(金)〜9月23日(月・祝)所在地:東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階愛知/名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店開催期間:2024年7月26日(金)〜9月23日(月・祝)所在地:愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階大阪/梅田:BOX cafe&space HEP FIVE店開催期間:2024年7月26日(金)〜9月29日(日)所在地:大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階福岡/博多:BOX cafe&space博多マルイ店開催期間:2024年8月3日(土)〜9月8日(日)所在地:福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3階宮城/仙台:BALLER:S イオンモール新利府店開催期間:2024年8月1日(木)〜9月1日(日)所在地:宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館2階北海道/札幌:コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード開催期間:2024年7月26日(金)〜9月1日(日)所在地:北海道札幌市北区新川3条18丁目1番1号

予約方法:7月3日(水) 12:00カフェ公式サイトOPEN

予約開始:

2024年7月3日(水)18:00〜新宿・北海道2024年7月3日(水)20:00〜梅田・宮城2024年7月3日(水)22:00〜名古屋・博多

予約金:715円(税込)※予約特典付き

※1申込につき、4席迄予約可

「名探偵コナン 連載30周年記念カフェ」公式サイト:https://30th.conan-cafe.jp

「週刊少年サンデー」にて1994年に連載が始まり、コミックスの全世界累計部数は2億7000万部を突破する大ヒット作となった、青山剛昌氏原作の本格的推理漫画『名探偵コナン』

2024年で連載30周年を迎え、長きにわたり大人から子どもまで幅広い層に愛され続けています。

そんな『名探偵コナン』の連載30周年をお祝いしたスペシャル感溢れるテーマカフェ「名探偵コナン 連載30周年記念カフェ」がオープン!

カフェメニューは『名探偵コナン』連載30周年を記念して、お祝い感のある華やかなフード、デザート、ドリンクが用意されます。

また、作中に登場するシーンやキャラクターをイメージしたメニューや、投票企画で1位を獲得した「喫茶ポアロ」をイメージしたハムサンドなども復刻販売!

そのほか、青山剛昌先生描き下ろしイラストがモチーフのカフェ限定オリジナルグッズや特典なども登場するスペシャルカフェです。

事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナルポストカード」

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方に「オリジナルポストカード」全10種から1枚をランダムでプレゼント。

過去の名探偵コナンカフェにて展示されていた、貴重な青山剛昌先生描きおろしイラスト柄です。

ドリンク注文特典「オリジナル紙コースター」

ドリンク注文特典として、カフェでドリンクメニューを注文された方に「オリジナル紙コースター」をプレゼント。

全30種類の中から1枚が、1品につき1枚ランダムで提供されます。

来場特典:名探偵コナンTCG プロモーションカード「江戸川コナン」

来場特典として、来場された方に「名探偵コナンTCG プロモーションカード」をプレゼント。

「江戸川コナン」がデザインされたカードが、1人につき1枚提供されます。

※カフェの席を利用された方に限ります

※無くなり次第終了

SNSキャンペーン:プロモーションパックVol.1

SNSキャンペーンとして、XまたはInstagramでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に #30th名探偵コナンカフェ #コナンカード をつけて投稿された方限定のプレゼントも。

先着で「プロモーションパックVol.1」全5種類から1枚が1人につき1つランダムでプレゼントされます。

30th Anniversary ちらし寿司

価格:1,990円(税込)

『名探偵コナン』連載30周年をお祝いする、ちらし寿司プレート。

主人公「江戸川コナン」のイラストをプリントしたピック付きです。

食べると危険!?アフタヌーンティーセット

価格:2,690円(税込)

オリジナルの敷紙が付いた「食べると危険!?アフタヌーンティーセット」

これまでの毒殺事件に登場したフードをイメージしたアフタヌーンティーセットです。

華やかなスイーツと共に

食べ応えのあるセイボリーも一緒に提供されます。

米花水族館プレート

価格:1,990円(税込)

コミックス83-84巻「工藤新一水族館事件」で登場するフードをイメージした、オリジナルの敷紙付き「米花水族館プレート」

涼し気な冷製パスタと焼きそバンズのプレートです。

弁当型携帯FAX風プレート

価格:1,890円(税込)

コミックス7-8巻「プロサッカー選手脅迫事件」をイメージした「弁当型携帯FAX風プレート」

物語で活躍した阿笠博士の発明品、弁当型携帯FAXをイメージしたプレートです。

【投票メニュー】喫茶ポアロのハムサンド

価格:1,590円(税込)

復刻投票企画で1位を獲得した「喫茶ポアロのハムサンド」が再登場!

米花5丁目の人気喫茶店「喫茶ポアロ」のハムサンドをイメージしたメニューです。

30th Anniversaryケーキ

価格:1,890円(税込)

『名探偵コナン』連載30周年をお祝いする、いちごののったパンケーキ。

青山剛昌先生描きおろしイラストのピック付きです!

少年探偵団のデザートプレート

価格:1,790円(税込)

少年探偵団が活躍するエピソードに登場したフードをイメージしたデザートプレート。

サッカーボール入りカレー、チョコクリームバナナパフェ、ヤイバ―トルネードウィンナー、シナモンキャラメルクリームパンケーキがワンプレートで味わえます。

サビが効いてねぇ いろは寿司セット

価格:1,790円(税込)

内容:

・シャリ:白桃入りアイスケーキ/ライスクリスピー

・いくら:オレンジ風味のイクラ風ゼリー/クレープ

・うに:かぼちゃプリン

・ホタテ:ライチ/白桃

・マグロ:ベリー風味ゼリー

まるで「米花 いろは寿司」に行ったような感覚になるスイーツセット。

「江戸川コナン」がお寿司を食べるシーンをプリントしたオリジナルの敷紙付きです。

30th Anniversary フローズンシェイク

価格:1,390円(税込)

スプーンで味わう、『名探偵コナン』連載30周年をお祝いする、りんごヨーグルト風味のフローズンドリンク。

爽やかなブルーで「江戸川コナン」をイメージしています。

30th Anniversary ショートケーキドリンク

価格:1,090円(税込)

『名探偵コナン』連載30周年をお祝いする、ショートケーキ風味のドリンク。

青山剛昌先生描きおろした「工藤新一」と「毛利蘭」を描いたピック付きです。

黒ずくめの組織のゼリードリンク

価格:1,190円(税込)

黒ずくめの組織をイメージした、さっぱりとしたシトラス風味のゼリーソーダ。

組織のメンバーを描いた8種のストロータグが1つ、ランダムで付いてきます。

SIDE DRINK(サイドドリンク)

メニュー名:

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

価格:各690円(税込)

「名探偵コナン 連載30周年記念カフェ」メニューとも相性抜群なサイドドリンク。

コーヒーや紅茶、コーラなどが用意されます。

※ドリンク特典対象メニューとなります

オリジナルグッズ

青山剛昌先生が描き下ろしたイラストをモチーフにしたカフェ限定のオリジナルグッズ。

『名探偵コナン』の名場面を使用したスクエアバッジや、「江戸川コナン」の様々な表情が楽しめる木製マグネットなどが登場します。

※画像はイメージです

スクエアバッジA

価格:660円(税込)

種類:ランダム15種

『名探偵コナン』の名場面や思い出深いシーンをイメージしたスクエアバッジ。

「工藤新一」と「毛利蘭」の心温まるシーンや「江戸川コナン」や「服部平次」「怪盗キッド」とのアートなどが楽しめます。

スクエアバッジB

価格:660円(税込)

種類:ランダム15種

青山剛昌先生のアートが存分に楽しめるスクエアバッジ。

季節を感じさせるアートや旅先でのワンシーンなどが落とし込まれています。

アクリルキーホルダーA

価格:770円(税込)

種類:ランダム15種

「江戸川コナン」の様々なアートを使用したアクリルキーホルダー。

和服や警察、消防士などの衣装を着たキーホルダーが全15種類展開されます。

アクリルキーホルダーB

価格:770円(税込)

種類:ランダム15種

様々な衣装の「江戸川コナン」を描いたアクリルキーホルダー。

カウボーイや「怪盗キッド」の衣装などを着た「江戸川コナン」が登場します。

ラメステッカーA

価格:605円(税込)

種類:ランダム20種

『名探偵コナン』で活躍するキャラクターたちを描いたラメステッカー。

少年探偵団のメンバーや「毛利小五郎」「沖矢昴」など全20キャラクターがラインナップ。

ラメステッカーB

価格:605円(税込)

種類:ランダム20種

黒ずくめの組織のメンバーや警察関係者も登場するラメステッカー。

背景がキラキラ光るホログラム仕様になっているのもポイントです。

木製マグネットA

価格:770円(税込)

種類:ランダム15種

いろいろな表情の「江戸川コナン」をデザインした木製マグネット。

驚いたり汗をかいたり目をハートにしたりする「江戸川コナン」がかわいい☆

木製マグネットB

価格:770円(税込)

種類:ランダム15種

30周年のアニバーサリーにふさわしい、ケーキ風のデザインをベースにした木製マグネット。

全15種類の中からいずれか一つがランダムで封入されます。

巾着

価格:1,540円(税込」

「江戸川コナン」の総柄アートが楽しめる巾着。

レンガをイメージした背景には鍵穴もデザインされています。

バンダナハンカチ

価格:1,650円(税込)

「江戸川コナン」をパターン化したバンダナハンカチ。

ファッションのワンポイントやランチボックスを包んだりと、様々な用途で使用できます。

ブック型キーホルダー

価格:1,320円(税込)

「毛利蘭」と「工藤新一」のハートフルなシーンをプリントしたブック型キーホルダー。

ステッカーなどが収納できる20ポケット仕様です。

色紙

価格:1,650円(税込)

制服姿の「工藤新一」と、エプロンを付けた「毛利蘭」を描いた色紙。

”30”のロウソクを立てたデコレーションケーキを描いた、アニバーサリーイヤーにぴったりなイラストが使用されています。

アクリル時計

価格:3,850円(税込)

「工藤新一」と「毛利蘭」を描いた、インテリアにぴったりなアクリル時計。

青山剛昌先生のサインとカフェのロゴもレイアウトされています。

キャンディ入りミニポーチ

価格:1,540円(税込)

キャンディを詰めた、アフターユースしやすいミニポーチ。

自分用としてはもちろん、お土産としても喜ばれるグッズです。

『名探偵コナン』連載30周年を振り返り、思い出を語り合いながら、心華やぐメニューを味わい特別な楽しいひとときが過ごせるカフェ。

2024年7月26より全国6都市にて順次開催される「名探偵コナン 連載30周年記念カフェ」の紹介でした☆

©青山剛昌/小学館

※画像はイメージです

