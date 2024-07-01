三脚に小物を置くスペースを作る！支柱取り付けテーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、三脚の支柱に取り付けることができて、良く使うモバイルバッテリーやアクセサリーを置くことができる三脚支柱取り付けテーブル「200-DGCAM039」を発売した。
■工具不要なので簡単に取り付けることができる
■支柱さえあれば、どこにでも取り付け可能
■スマホやリモコンが置けるサイズ感
■小物の落下を防ぐフチ付き
■良く使うモバイルバッテリーやアクセサリーを置くことができる三脚支柱取り付けテーブル「200-DGCAM039」
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