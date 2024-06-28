¡Ø¥Ç¥¯¥¹¥¿¡¼¡ÙÁ°Æüëý¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¡Ø¥Ð¥Õ¥£¡¼¡Ù¥¹¥¿¡¼¤â½Ð±é

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The "Dexter" prequel series is now titled "Dexter: Original Sin" and will star Patrick Gibson as Dexter, Christian Slater as his adopted father Harry and Molly Brown as his sister Debra.
The show is set in 1991, 15 years before the events of "Dexter."https://t.co/MLT8K6xgLd
- Variety (@Variety) May 23, 2024
'Dexter' Prequel Series Adds Four to Cast as Production Begins https://t.co/Cmn29RdDD8
- Variety (@Variety) June 5, 2024
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Patrick Dempsey Joins Christian Slater for #Dexter Prequel Series - Who Is He Playing? https://t.co/0BEGdCWcBO
- TVLine.com (@TVLine) June 20, 2024
Sarah Michelle Gellar Joins #Dexter Prequel Starring Patrick Dempsey and Christian Slater - Who¡Çs She Playing?https://t.co/HavwdY5Bvj
- TVLine.com (@TVLine) June 27, 2024
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