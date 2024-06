¡Ø¥Ç¥¯¥¹¥¿¡¼¡ÙÁ°Æüëý¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¡Ø¥Ð¥Õ¥£¡¼¡Ù¥¹¥¿¡¼¤â½Ð±é

マイアミ警察に務めるシリアルキラーの主人公がほかの凶悪犯罪者たちと対決する姿を描き、米Showtimeにて2006年から2013年にかけて8シーズンにわたって放送された犯罪ドラマ『デクスター 〜警察官は殺人鬼』。その前日譚ドラマ『Dexter: Original Sin(原題)』のキャストが続々と発表される中、人気ドラマで知られる顔ぶれも加わることが分かった。米TV Lineなど複数のメディアが伝えている。

エミー賞作品賞をはじめ数々の賞を受賞した本家に続いて、2021年には続編ドラマ『デクスター:ニュー・ブラッド』も製作された人気シリーズ。

全10話から成る『Dexter: Original Sin』の舞台は、本家開始から15年さかのぼった1991年のマイアミ。子どもの頃から人を殺したいという強い欲望を抱いていたデクスターが、学生から復讐に燃えるシリアルキラーへと変化を遂げてゆく姿を描くという。「血に飢えた欲望をこれ以上無視できなくなったデクスターは、自身の内なる闇と向き合わなければならなくなる。警官である養父ハリーの導きによって、彼は法執行機関の目に触れることなく、社会から排除されるべき人々を見つけて殺害できるよう、養父からの掟に従って行動するように。これはマイアミ警察署でインターンシップを始めたばかりの若いデクスターにとっては特に大変なことだった…」というストーリーになるようだ。

これまでに発表されたレギュラーキャストは8人。主人公である若き日のデクスター・モーガン役にパトリック・ギブソン(『The OA』『暗黒と神秘の骨』)、警官の養父ハリー・モーガン役にクリスチャン・スレイター(『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』)、デクスターの妹デボラ・モーガン役にモリー・ブラウン(『ビリオンズ』)、デクスターと親しくなる殺人課の刑事エンジェル・バティスタ役にジェームズ・マルティネス(『Love, ヴィクター』)、マイアミ警察の殺人課に女性として初めて所属するマリア・ラゲルタ役に女優・俳優として知られるクリスティーナ・ミリアン(『ヤング・スーパーマン』)、デクスターと同じ鑑識官のヴィンス・マスオカ役にアレックス・シミズ(『ブラックリスト』)、ハリーの長年の相棒であるハリー・ワット役でレノ・ウィルソン(『グッドガールズ:崖っぷちの女たち』)がそれぞれ決まっている。

