ÂæÏÑ¤ÎÞâçèùÙ¡¢B¥ê¡¼¥°¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ ¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¿°Õ¤Ë¿´Æ°¤¤¤¿¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¹ë¡¢À¯¼£Âç³Ø¡ÊÂæËÌ»Ô¡Ë¤òº£Ç¯Â´¶È¤·¤¿ÞâçèùÙ¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤ËB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£24Æü¤ËÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¿°Õ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç4Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀ¯¼£Âç¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ºò²Æ¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡ÊWUBS¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ä¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤Ê¤É¤òÁÀ¤¤B¥ê¡¼¥°¤¬Àß¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¡×¤Ç¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤Ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï1Ç¯¡£
²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ä¡¢½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ËÀè½µÆþÃÄ¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¥¬¥Ç¥£¥¢¥¬¡¦¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ð¥·¡¼¥ë¡Ê°¤ÇÃÀ¾¡ËÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Þâ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º¤ÏÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÎÃæ»³ÂÀ²ñÄ¹¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢WUBS¤ÇÞâ¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤½¤Î¸åÁÐÊý¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤À22ºÐ¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä»ëÌî¤Î¹¤µ¡¢¥³¡¼¥È¤Ç¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÂæÏÑ¤ÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç4Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀ¯¼£Âç¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ºò²Æ¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡ÊWUBS¡Ë¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ä¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤Ê¤É¤òÁÀ¤¤B¥ê¡¼¥°¤¬Àß¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¡×¤Ç¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤Ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï1Ç¯¡£
¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÎÃæ»³ÂÀ²ñÄ¹¤ÏÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢WUBS¤ÇÞâ¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤½¤Î¸åÁÐÊý¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤À22ºÐ¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä»ëÌî¤Î¹¤µ¡¢¥³¡¼¥È¤Ç¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë