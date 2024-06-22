山岸伸写真展「KAO」日本の顔 scene1072-1140　

プリンセス天功（イリュージョニスト）

株式会社オカムラは、オカムラ ガーデンコートショールームにて、山岸伸氏の写真展「「KAO」日本の顔 scene1072-1140」を7月16日（火）から開催する。

山岸氏は、2007年から各界の著名人を撮影した写真展「瞬間の顔」を開催。2022年のVol.14でいったん終了とし、のべ1,018名を撮影してきた。

2023年からは、「KAO-日本の顔」としてリニューアル。その第2弾として、「「KAO」日本の顔 scene1072-1140」を開催する。

今回は、著名人など男女69名のポートレートを展示するという。

昨年に続き「KAO」というテーマで

ニューオータニガーデンコート オカムラガーデンコートショールームにて展示させていただきます。

今回は男女合わせて69名の顔を撮影させていただきました。

是非会場でご覧いただければ幸いです。

山岸伸コメント

山野さと子（ファミリーソングシンガー）

東京消防庁 消防活動二輪車（クイックアタッカー）

平鍋幸治（株式会社東京スポーツ新聞社 代表取締役社長）

和知勝之（東海旅客鉄道株式会社 東京駅 駅長）

会場

株式会社オカムラ オカムラ ガーデンコートショールーム内

開催期間

2024年7月16日（火）～7月27日（土）



開催時間

月曜日・火曜日・木曜日・土曜日・日曜日：10時00分～17時00分（最終入館）

水曜日・金曜日：10時00分～18時00分（最終入館）

※最終日は15時00分まで



日本の顔（50音順・敬称略）

有森裕子

飯島直子

飯森範親

池田太

石田重廣 保科有里

石踊達哉

石渡美奈

伊藤穣一

井上慎一

岩井重一

上野博史

漆間啓

大田弘子

大竹まこと

大塚茂吉

小川博

奥村景二

織作峰子

カルーセル麻紀

米米CLUB

川本裕子

木村昴

九條道成

黒田東彦

小森善治

齋藤健

斎藤保

櫻井龍子

佐渡直紀 佐渡文浩

山東昭子

城一泰貴／美也子

清家篤

ANA整備センター機体事業室

高石官均

貴景勝

高𣘺敏弘

高橋遠

武田真一

田中安比呂

埀秀夫

丹下憲孝

辻慎吾

寺地拳四朗

束京消防庁クイックアタッカー

冨田哲郎

中田誠司

新倉瞳

新田嘉七

根岸秋男

長谷川耕史

長谷部剛

株式会社はとバス バスガイド

林信光

原辰徳

平澤創

平鍋幸治

プリンセス天功

星長消隆

細川護熙

宮島和美

宮本洋一

八島和彦

柳原尚之

山口明夫

山田邦子

山野さと子

芳井敬一

渡辺訓章

和知勝之



ギャラリートーク

7月20日（木）13時00分～14時00分

作者プロフィール

1950年3月22日生

(社)日本写真家協会 会員 / (社)日本広告写真家協会 会員

特定非営利活動法人 ふるさとテレビ 顧問

とかち観光大使

広告・ポスター・カレンダー・各レコード会社ジャケット撮影・各出版社写真集

各出版社表紙撮影・グラビア撮影・DVD制作など、多方面で活躍中