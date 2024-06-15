鹿児島vs山形 スタメン発表
[6.15 J2第20節](白波スタ)
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 41 後藤優介
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 14 坂本亘基
MF 20 松本凪生
MF 37 杉山直宏
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
※19:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
FW 9 有田光希
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 8 小西雄大
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 41 後藤優介
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 14 坂本亘基
MF 20 松本凪生
MF 37 杉山直宏
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋