[6.15 J2第20節](白波スタ)

※19:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 4 広瀬健太

DF 14 野嶽寛也

DF 23 岡本將成

MF 8 藤村慶太

MF 18 福田望久斗

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

MF 34 鈴木翔大

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 31 大野哲煥

DF 5 井林章

MF 7 千布一輝

MF 17 星広太

FW 9 有田光希

FW 10 藤本憲明

FW 39 河辺駿太郎

監督

浅野哲也

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 2 吉田泰授

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 19 岡本一真

MF 8 小西雄大

MF 18 南秀仁

MF 25 國分伸太郎

FW 10 氣田亮真

FW 41 後藤優介

FW 42 イサカ・ゼイン

控え

GK 23 藤嶋栄介

DF 15 川井歩

MF 7 高江麗央

MF 14 坂本亘基

MF 20 松本凪生

MF 37 杉山直宏

FW 36 高橋潤哉

監督

渡邉晋