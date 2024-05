【「8番出口」Switch版】4月17日 発売価格:470円

PLAYISMは、4月17日に発売したNintendo Switch用ウォーキングシミュレーター「8番出口」に関する広告を掲載している。

本作はループする地下通路の謎を解くウォーキングシミュレーター。KOTAKE CREATEが手掛けるタイトルとして2023年11月にPC版が発売された。PLAYISMが販売を担当するSwitch版が4月に販売開始となったが、これに合わせた広告が掲載されている。

掲載中の広告には「探しています!」という大きな文字が記載されており、ゲーム内に登場するおじさんの行方を探すものとなっている。ゲームのパッケージやメインビジュアルなどを紹介する形ではなく、行方不明者を捜索するかのようなユニークなデザインで、黄色や赤、黒など色を用いた目を引く仕上がりになっている。

なお、本広告は大きなポスターとしても掲載されており、こちらはおじさんがにっこり笑う表情になっているなどバリエーションがある。本作を制作したコタケクリエイトの公式Xもポスターのデザインにちなんで「見かけた方は、情報をお寄せください」と呼びかけている。

(C) KOTAKE CREATE Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.