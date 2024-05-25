トークンを活用したデジタル基盤の展開も！ホクトセブン「Hokuto7 web3セミナー第5回【ビジネス編】」
ホクトセブンは、Hokuto7 web3セミナー第5回【ビジネス編】を大手町プレイス ホール＆カンファレンスで2024年5月25日(土)に開催します。
ホクトセブン「Hokuto7 web3セミナー第5回【ビジネス編】」
高見 英治氏 登壇
日時 ： 2024年5月25日(土) 開場13:20
開演 ： 14:00〜16:00
会場 ： 大手町プレイス ホール＆カンファレンス
所在地 ： 東京都千代田区大手町2-3-1
アクセス ：https://otemachi-place-hc.jp/access.html
参加費 ： 無料 定員 207名
参加者特典： エアードロップ【77HKT】プレゼント
ホクトセブンは、Hokuto7 web3セミナー第5回【ビジネス編】を大手町プレイス ホール＆カンファレンスで2024年5月25日(土)に開催！
■開催背景と内容
2050年脱炭素社会の実現に向けて、カーボンニュートラルといったCO2削減が日増しに叫ばれています。
1990年、ホクトセブンの創業者、取締役会長 久保 隆照は民間企業として世界で初めて、人工衛星と繋がる気象ロボットを7〜8千メートルのヒマラヤ山頂に9基設置する快挙を成し遂げました。
これは、地球温暖化を監視するためのもので、CO2問題の先駆けと言えます。
33年にわたり大気汚染・地球温暖化や二酸化炭素問題に取り組んできた株式会社ホクトセブンは、2023年12月18日、株式会社ネイスと共同開発した焼却しない過熱水蒸気の処理プラント「ReGar」を完成させました。
ReGar富士見市
過去3回のHokuto7 web3セミナーでは、Future7 Exchangeと共同開発したハードウォレットの発表とデモストレーションを実施。
インドネシアのカーボンニュートラルの取り組みとHokutoChain・トークン等を活用したデジタル基盤の展開を発表しました。
5月14日(火)からカーボンニュートラルとブロックチェーンをテーマにした番組RainbowtownFM 88.5MHz「Hello Tuesdayホクトセブン」がスタート。
セミナーでは番組のパーソナリティを務める安井 克昌氏が登壇。
ゲストとしてDMMビットコイン初代CEO 高見 英治氏がブロックチェーン専門家の立場から登壇。
また、セミナー後に参加者による交流会を行う予定です。
■司会
藤平 孝思(NEXYZ.Group FCネクシィーズ元CEO)
■あいさつ
久保 隆照(株式会社ホクトセブン 取締役会長)
■講演者
安井 克昌(導く成功仕事術 著者)
■ゲスト
高見 英治(DMMビットコイン初代CEO)
久米 尚志(情報収集・分析・戦略のプロフェショナル)
＜セミナーお申込み＞
下記、お申込みフォームでのお申込みが必要となります。
申込期限：5月25日(土)12:00
https://hokuto7-b5.peatix.com
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