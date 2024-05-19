鳥取vs相模原 スタメン発表
[5.19 J3第14節](Axis)
※13:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
FW 9 富樫佑太
FW 17 小澤秀充
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 19 三木直土
FW 23 木下慎之輔
FW 46 宮田和純
監督
林健太郎
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 16 高野遼
DF 25 田中陸
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
FW 9 藤沼拓夢
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 23 川島康暉
DF 3 水口湧斗
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
※13:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
FW 9 富樫佑太
FW 17 小澤秀充
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 井岡海都
MF 11 東條敦輝
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 19 三木直土
FW 23 木下慎之輔
FW 46 宮田和純
監督
林健太郎
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 4 山下諒時
DF 16 高野遼
DF 25 田中陸
MF 2 加藤大育
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 24 牧山晃政
FW 9 藤沼拓夢
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 23 川島康暉
DF 3 水口湧斗
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸