¡Ö¥ß¥¹ÅìÂçÃ¦¤®¤Þ¤·¤¿¡×¿ÀÃ«ÌÀºÓ¡¢¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ¡·ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖºÙ¤¤¤Î¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½ÌòÅìÂç±¡À¸¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÃ«ÌÀºÓ¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥ß¥¹ÅìÂçÃ¦¤®¤Þ¤·¤¿¡×¿ÀÃ«ÌÀºÓ¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡Ö¥ß¥¹ÅìÂç¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·ÐºÑÀ¯ºö¥³¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀÃ«¡£
¡¡13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¹ÅìÂç Ã¦¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É½»æ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó24¹æ¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Îº½ÉÍ¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¿§¤Î¿åÃå¤âÂç¹¥¤¡¡¥ä¥ó¥Þ¥¬ºÇ¹â¡×¤È¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉ¡·ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È ¤á¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤·¤½¤¦¤À¤è¡¼¡×¡Ö¤³¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ¬¤â¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖºÙ¤¤¤Î¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë