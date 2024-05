ディズニーストアに、ケンウッドが展開する「Victor(ビクター)」ブランドから、ディズニーキャラクターをデザインした完全ワイヤレスイヤホンの第2弾が登場!

イヤホンと充電ケース、パッケージにディズニーキャラクターたちをデザインした、キャラクターボイス搭載のワイヤレスイヤホン全5種が発売されます☆

ディズニーストア「Victor(ビクター)」共同企画「ワイヤレスステレオヘッドセット」

発売日:2024年5月17日(金)

価格:各7,200円(税込)

サイズ:

パッケージ 約高さ14×幅7.8×奥行き3.5cm

充電ケース 約縦4.4×横7×厚み2.8cm

イヤホン 約 縦2.7×横2×厚み2.5cm

充電用USBケーブル 約長さ20cm

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jp

特集ページURL:http://disneystore.jp/c/victor/2024/

Victorブランドより発売されている「HA-A20T」をベースに、イヤホンと充電ケース、パッケージに、ディズニーの人気キャラクターをデザインした完全ワイヤレスイヤホンの第2弾が登場。

ディズニーキャラクターがデザインされた小型・軽量のスティック型ボディと充電ケースがセットになっています。

音楽操作や通話、音量調整などは、タッチセンサー部のタップ操作でコントロール可能。

ほかにも雨や水しぶきに強い生活防水仕様や、充電ケースを併用した最大約24時間の長時間再生で快適なリスニングを叶えてくれます。

音楽を良い音で楽しめるのはもちろん、リモート会議やオンライン授業などでも頼もしい味方。

丸みをおびた優しいフォルムと柔らかいカラーも魅力的です。

ラインナップは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「グーフィー」「ベイマックス」「ラプンツェル」の5種類です。

さらに、共同企画第1弾で好評だったキャラクターボイスを、第2弾にも搭載!

各キャラクターが電源ON/OFF、ワイヤレス接続/切断をお知らせするキャラクターボイスがセットされています。

【Victor】ミッキー 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

型名:HA-A20T-MM

カラー:ブラック

シックなブラックを基調にした「ミッキーマウス」モデル。

電源が入ったときは“ボクはミッキーマウスだよ”、電源が切れたときは“楽しかった?またね”と「ミッキーマウス」がお話し。

前回接続した相手機と再接続したときには“やったー!嬉しいな!”、相手機器との接続が切れると“どうしたの?”と、イヤホンの状況をキャラクターボイスで知らせてくれます。

【Victor】ミニー 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

型名:HA-A20T-MN

カラー:ピンク

「ミニーマウス」モデルには、フェミニンなピンクカラーをセレクト。

電源が入ったときは“わたしはミニーマウスよ”、電源が切れたときは“また会いましょうね”のボイスを聞くことができます。

前回接続した相手機と再接続したときには“一緒に楽しみましょう!”、相手機器との接続が切れる際に流れる“あら〜”のボイスもかわいい☆

【Victor】グーフィー 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

型名:HA-A20T-GF

カラー:グリーン

ケースとイヤホンに満面の笑みを浮かべる「グーフィー」をレイアウトした完全ワイヤレスイヤホン。

電源が入ると“こんにちは!グーフィーだよ”、電源が切れると“また遊ぼうね、バイバ〜イ”のボイスが流れます。

前回接続した相手機と再接続したときには“おひょ!やったね!”、相手機器との接続が切れると“アッヒャッ。どうしたの?”と語りかけてくれる「グーフィー」から元気がもらえそう。

【Victor】ベイマックス 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

型名:HA-A20T-BM

カラー:ホワイト

ボディカラーであるホワイトで統一された「ベイマックス」モデル。

電源をONにすると“こんにちは、私はベイマックス”、電源がOFFになると“いつ戻りますか?”と語りかけてくれます。

前回接続した相手機と再接続したときには“バララララララ”、相手機器との接続が切れると“ああ〜っと”と流れる「ベイマックス」ならではのボイスがポイントです。

【Victor】ラプンツェル 完全ワイヤレスイヤホン Enjoy Music

型名:HA-A20T-RP

カラー:パープル

『等の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」モデルのベースカラーは、パープル。

電源が入ったときは“私はラプンツェルよ”、電源が切れたときには“またね!バイバイ!”のボイスを聞くことができます。

前回接続した相手機と再接続したときには“素晴らしいわ!”、相手機器との接続が切れると“何かしら?”と、イヤホンの状況をボイスで知らせてくれます。

ディズニーキャラクターのボイスを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。

ディズニーストアにて2024年5月17日より販売が開始される「Victor(ビクター)」共同企画「ワイヤレスステレオヘッドセット」の紹介でした☆

