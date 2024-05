(MCU)新作映画『ファンタスティック・フォー』が、2024年7月下旬より撮影開始となることがわかった。米が報じている。

MCU版『ファンタスティック・フォー』は、2025年7月の米公開に向けて製作が進行中。4月中旬には、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長が間もなくの撮影開始をが、明確な開始時期については分かっていなかった。

7月下旬の撮影開始まで残り2ヶ月余り。直近ではキャスティングのアップデート情報が続いており、ジョン・マルコヴィッチとポール・ウォルター・ハウザーのほか、ヴィランのギャラクタス役として『ハリー・ポッター』シリーズや『ウィッチ』(2015)のラルフ・アイネソンの出演が伝えられていた。主要キャストは豪華俳優陣で固められているようで、満を持してのクランクインとなりそうだ。

マーベルヴィランの中でも最大の脅威とされているギャラクタス役としての参加が発表されたアイネソンは、さっそく自身のX(旧Twitter)を更新。「世界を食い殺す宇宙のヴィランですって?僕に何が出来るか考えてみましょう」と、ファンの期待を高めた。実はアイネソン、映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(2014)ではラヴェジャーズのパイロット役として出演しており、厳密には2度目のMCU出演となる。

World devouring cosmic villain is it? I’ll see what I can do