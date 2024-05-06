湘南vs鳥栖 スタメン発表
[5.6 J1第12節](レモンS)
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 7 阿部浩之
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
MF 5 田中聡
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
FW 34 K. Watanabe
FW 77 石井久継
監督
山口智
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
MF 88 長沼洋一
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
DF 28 丸橋祐介
MF 14 藤田直之
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
FW 13 横山歩夢
監督
川井健太
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 13 平岡大陽
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 7 阿部浩之
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 2 杉岡大暉
MF 5 田中聡
MF 10 山田直輝
MF 15 奥野耕平
FW 77 石井久継
監督
山口智
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 3 木村誠二
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
MF 88 長沼洋一
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 1 アルナウ
DF 16 上夷克典
DF 28 丸橋祐介
MF 14 藤田直之
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
FW 13 横山歩夢
監督
川井健太