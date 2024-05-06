[5.6 J1第12節](レモンS)

※16:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ソン・ボムグン

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 13 平岡大陽

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

FW 7 阿部浩之

FW 19 福田翔生

控え

GK 21 馬渡洋樹

DF 2 杉岡大暉

MF 5 田中聡

MF 10 山田直輝

MF 15 奥野耕平

FW 34 K. Watanabe

FW 77 石井久継

監督

山口智

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 3 木村誠二

DF 20 キム・テヒョン

DF 42 原田亘

MF 5 河原創

MF 7 手塚康平

MF 22 富樫敬真

MF 23 菊地泰智

MF 88 長沼洋一

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 1 アルナウ

DF 16 上夷克典

DF 28 丸橋祐介

MF 14 藤田直之

MF 21 堀米勇輝

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

FW 13 横山歩夢

監督

川井健太