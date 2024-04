【ビッコミ:「らーめん再遊記」2巻分無料】期間:4月30日~5月31日

小学館は、同社のマンガサイト「ビッコミ」にて「らーめん再遊記」2巻分の無料公開を4月30日より実施している。期間は5月31日まで。

本作は、原作・久部緑郎氏、作画・河合単氏による「ラーメン×ビジネス」マンガ。天才的な創作ラーメンの圧倒的カリスマである主人公・芹沢達也がラーメン業界に嵐を巻き起こしていく様子が描かれる。

今回の2巻分無料公開はコミックス最新第10巻の発売を記念して実施されており、対象話はコイン消費なしで読むことができる。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.