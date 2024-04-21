山口vs水戸 スタメン発表
[4.21 J2第11節](みらスタ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
DF 48 新保海鈴
MF 10 池上丈二
MF 18 相田勇樹
MF 20 河野孝汰
MF 68 野寄和哉
FW 9 若月大和
FW 24 梅木翼
控え
GK 1 チェ・ヒョンチャン
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 37 田邉光平
FW 19 山本駿亮
FW 55 五十嵐太陽
FW 94 シルビオ・ジュニオール
監督
志垣良
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 19 村田航一
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
MF 8 落合陸
MF 15 長尾優斗
FW 11 草野侑己
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
濱崎芳己
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 13 板倉洸
DF 15 前貴之
DF 48 新保海鈴
MF 10 池上丈二
MF 18 相田勇樹
MF 20 河野孝汰
MF 68 野寄和哉
FW 9 若月大和
FW 24 梅木翼
控え
GK 1 チェ・ヒョンチャン
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 37 田邉光平
FW 19 山本駿亮
FW 94 シルビオ・ジュニオール
監督
志垣良
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 19 村田航一
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 10 前田椋介
MF 88 長井一真
MF 96 黒川淳史
FW 9 安藤瑞季
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 5 楠本卓海
MF 8 落合陸
MF 15 長尾優斗
FW 11 草野侑己
FW 22 久保征一郎
FW 30 得能草生
監督
濱崎芳己