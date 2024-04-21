[4.21 J2第11節](みらスタ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 関憲太郎

DF 3 ヘナン

DF 13 板倉洸

DF 15 前貴之

DF 48 新保海鈴

MF 10 池上丈二

MF 18 相田勇樹

MF 20 河野孝汰

MF 68 野寄和哉

FW 9 若月大和

FW 24 梅木翼

控え

GK 1 チェ・ヒョンチャン

MF 8 佐藤謙介

MF 16 吉岡雅和

MF 37 田邉光平

FW 19 山本駿亮

FW 55 五十嵐太陽

FW 94 シルビオ・ジュニオール

監督

志垣良

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 51 春名竜聖

DF 3 大崎航詩

DF 4 山田奈央

DF 19 村田航一

DF 33 牛澤健

MF 7 新井晴樹

MF 10 前田椋介

MF 88 長井一真

MF 96 黒川淳史

FW 9 安藤瑞季

FW 45 寺沼星文

控え

GK 21 松原修平

DF 5 楠本卓海

MF 8 落合陸

MF 15 長尾優斗

FW 11 草野侑己

FW 22 久保征一郎

FW 30 得能草生

監督

濱崎芳己