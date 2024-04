【ONE PIECE / WILD PARTIES Part 2】【ONE PIECE / The Press returns Part 4】抽選販売期間:4月18日~4月21日

「ONE PIECE / CLUB」

集英社は、尾田栄一郎氏のマンガ「ONE PIECE」のアートプリント3作品を、集英社マンガアートヘリテージにて抽選販売を実施する。抽選販売期間は4月21日まで。

アートプリントは、コミックスやマンガ雑誌で用いられるオフセット印刷では再現できない「リアルな色」を表現したもので、美術館収蔵の作品に使用されるコットン100%のベルベット・ファイン・アート・ペーパーに、耐光性インクでプリント。A1サイズとA2サイズの2枚がプリントされ、拡大したプリントではその迫力を、原画原寸サイズのプリントでは、その緻密さを味わえる商品となっている。今回本仕様にて「ONE PIECE / CLUB」と「ONE PIECE / This is your STORY」の2種類が対象となる。

またモノクロの物語表現として発展したマンガの起源に立ち返り、現在では希少となった活版平台印刷機を用いて、A2サイズのグムンドコットン・マックスホワイトに、強い印圧で「プレス」した作品「The Press」も用意。今回対象となるシーンは、エースの救援に来る白ひげが描かれた「ONE PIECE / 白ひげ」となる。

「ONE PIECE / This is your STORY」

「ONE PIECE / 白ひげ」

(C) 2024, Eiichiro Oda/Shueisha Inc. All rights reserved.