[4.13 J3第10節](ギオンス)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 3 水口湧斗

DF 4 山下諒時

DF 25 田中陸

MF 8 橋本陸

MF 17 伊藤恵亮

MF 20 若林龍

MF 28 ファブリシオ・バイアーノ

MF 40 長谷川雄志

MF 47 岩上祐三

FW 96 ブルーノ・サントス

控え

GK 23 川島康暉

DF 2 加藤大育

DF 16 高野遼

MF 15 前田泰良

MF 22 福井和樹

MF 27 西山拓実

FW 66 栗原イブラヒムジュニア

監督

戸田和幸

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 吉丸絢梓

DF 4 堂鼻起暉

DF 5 大森博

DF 6 秋山陽介

DF 55 柴田徹

MF 14 大関友翔

MF 17 針谷岳晃

MF 30 加藤匠人

FW 10 森晃太

FW 18 矢島輝一

FW 20 城定幹大

控え

GK 22 山本海人

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

MF 41 上畑佑平士

FW 7 塩浜遼

FW 19 清水一雅

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平