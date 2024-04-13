相模原vs福島 スタメン発表
[4.13 J3第10節](ギオンス)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 3 水口湧斗
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
MF 8 橋本陸
MF 17 伊藤恵亮
MF 20 若林龍
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 40 長谷川雄志
MF 47 岩上祐三
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 2 加藤大育
DF 16 高野遼
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
戸田和幸
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 大森博
DF 6 秋山陽介
DF 55 柴田徹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 30 加藤匠人
FW 10 森晃太
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
控え
GK 22 山本海人
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
MF 41 上畑佑平士
FW 7 塩浜遼
FW 19 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 3 水口湧斗
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
MF 8 橋本陸
MF 17 伊藤恵亮
MF 20 若林龍
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 40 長谷川雄志
MF 47 岩上祐三
FW 96 ブルーノ・サントス
控え
GK 23 川島康暉
DF 2 加藤大育
DF 16 高野遼
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
戸田和幸
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 大森博
DF 6 秋山陽介
DF 55 柴田徹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 30 加藤匠人
FW 10 森晃太
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
控え
GK 22 山本海人
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
MF 41 上畑佑平士
FW 7 塩浜遼
FW 19 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平