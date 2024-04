ばいきんまんとドキンちゃんがハチャメチャダンスを披露！横浜アンパンマンこどもミュージアム「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2021年と2023年に上演し大好評を博した「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」を2024年4月26日(金)より再演します。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」

いたずら好きな「ばいきんまん」が変装してノリの良いダンス曲に合わせてハチャメチャなダンスショーを繰り広げます。

ダンスの振付は“バブリーダンス”の生みの親であるakaneさんが担当し、親子で盛り上がるショーになっています。

ステージ上演に合わせて、3F ミュージアムフロアでは、アフロヘアのばいきんまんに因んだ期間限定のお面工作を開催。

2F フロアのミュージアムショップ前には家族で写真が撮れるフォトパネルを設置します。

また、1F ショップ&フード・レストランでは、イベントと連動したデザインのグッズやドリンクが登場します。

2・3F ミュージアム【メインステージ「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」】

期間:2024年4月26日(金)〜

場所:3F ミュージアム ひろば

出演:アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃん

振付:akane

アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが、ハチャメチャに踊って大活躍!

ノリの良い曲とダンスで、お子さまも大人の方も、一緒に盛り上がって楽しめるダンスショーです。

アフロばいきんまん・アフロドキンちゃんのお面工作

期間:2024年4月26日(金)〜

場所:3F ミュージアム がっこう

アフロヘアのダンサーに変装した、ばいきんまんとドキンちゃんのお面が作れる工作教室を開催します。

お面を付けて『ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!』に参加すれば、より一層、イベントを楽しめます。

※アンパンマンのお面も選べます

フォトパネル

期間:2024年4月26日(金)〜

場所:2F ミュージアムショップ前

2F ミュージアムショップ前には、『ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!』をイメージしたフォトパネルが登場。

ダンスの決めポーズで撮影を楽しめます。

1F ショップ&フード・レストラン

各ショップでは、「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」デザインのグッズが登場。

来場記念にオリジナルTシャツを作ろう!

デザインやキャラクターを選んでオリジナルTシャツが作れる「ユアデザインファクトリー」のダンスデザインが横浜限定で登場。

「ユアデザインファクトリー」

価格:こども(90・100・110・120cm) 各4,950円

おとな(S・M・L・LL) 各5,390円

店舗:アンパンマンキッズコレクション

※1日のサービス提供枠には限りがあります

そのほか、かわいい雑貨やドリンクも!

ステッカー ※画像はイメージです

ステッカー DANCE ばいきんまん/ドキンちゃん

各275円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

アクリルマグネット ※画像はイメージです

アクリルマグネット

各880円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

アクリルキーホルダー ※画像はイメージです

アクリルキーホルダー

各770円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ワッペン ※画像はイメージです

ワッペンセット DANCE ばいきんまん&ドキンちゃん

1,320円

バタコさんの手づくりハウス

カフェラテ(HOT/COLD)

DANCE!アンパンマン/DANCE!ばいきんまん/DANCE!ドキンちゃん

各580円

ジャムおじさんのパン工場

※価格は全て税込です

※写真はすべてイメージです

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性があります

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

