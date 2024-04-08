ñ»Ò¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Ü¡¼ñ»Ò¡ª¡©¿·¿©´¶¤Ê¡Öñ»Ò¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÅÁ¼ø
¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡Öñ»Ò¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@akiko_lawson¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡Öñ»Ò¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô3Áª¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤¬ºî¤ì¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¡¼¥½¥ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öñ»Ò¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô3Áª¡×
¥Á¡¼¥º±©ÉÕ¤ñ»Ò¤Îºî¤êÊý
¢¦ºàÎÁ
¾Æñ»Ò¡§6¸Ä
¤È¤í¤±¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡§3Ëç
¢¦¼ê½ç
¡¡¡¾Æñ»Ò¤Ïµ¬ÄêÄÌ¤ê¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
£¡¡¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¿¤é¶Ñ°ì¤Ë¤Î¤Ð¤¹¡£
¤¡¡¡¤Îñ»Ò¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤é´°À®¡£
ñ»Ò¥È¡¼¥¹¥È¤Îºî¤êÊý
¢¦ºàÎÁ
¾Æñ»Ò¡§3¸Ä
¿©¥Ñ¥ó¡§1Ëç
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Å¬ÎÌ
¤¤¶¤ß¤Í¤®¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¢¦¼ê½ç
¡¡¡¾Æñ»Ò¤Ïµ¬ÄêÄÌ¤ê¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¿©¥Ñ¥ó¤Ë¡¤Î¾Æñ»Ò¤òÊÂ¤Ù¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤«¤±¤ë¡£
£¡¡Ãæ²Ð¤Î¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç3¡Á4Ê¬¾Æ¤¯¡£
¤¡¡¤¤¶¤ß¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é´°À®¡£
ËãÇÌñ»Ò¤Îºî¤êÊý
¢¦ºàÎÁ
¾Æñ»Ò¡§6¸Ä
¤Ò¤ÆùÆþ¤êËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¡ÊÃæ¿É¡Ë¡§1ÂÞ
¤¤¶¤ß¤Í¤®¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¢¦¼ê½ç
¡¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Æñ»Ò¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤ÎÁÇ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬¤Û¤É¼ÑÍí¤Þ¤»¤ë¡£
¢¡¡¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¤¤¶¤ß¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é´°À®¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾Æñ»Ò¡×¤Ï¥Á¥ë¥É¡ÊÎäÂ¢¡Ë¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Öñ»Ò¥È¡¼¥¹¥È¡¢ËãÇÌñ»Ò¤â¡¢³Î¤«¤Ë¿·¿©´¶¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£