山形vs鹿児島 スタメン発表
[4.7 J2第9節](NDスタ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
MF 41 後藤優介
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 16 長谷川洸
DF 6 山田拓巳
MF 7 高江麗央
MF 10 氣田亮真
MF 17 加藤千尋
MF 25 國分伸太郎
MF 37 杉山直宏
監督
渡邉晋
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 大野哲煥
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 25 端戸仁
MF 27 山口卓己
MF 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 1 泉森涼太
DF 28 戸根一誓
MF 14 野嶽寛也
MF 30 木村祐志
MF 35 中原秀人
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
監督
大島康明
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
MF 8 小西雄大
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
MF 41 後藤優介
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 16 長谷川洸
DF 6 山田拓巳
MF 7 高江麗央
MF 10 氣田亮真
MF 17 加藤千尋
MF 25 國分伸太郎
MF 37 杉山直宏
監督
渡邉晋
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 大野哲煥
DF 3 外山凌
DF 4 広瀬健太
DF 6 渡邉英祐
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 25 端戸仁
MF 27 山口卓己
MF 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 1 泉森涼太
DF 28 戸根一誓
MF 14 野嶽寛也
MF 30 木村祐志
MF 35 中原秀人
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
監督
大島康明