[4.7 J2第9節](NDスタ)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 2 吉田泰授

DF 3 熊本雄太

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

MF 8 小西雄大

MF 14 坂本亘基

MF 18 南秀仁

MF 41 後藤優介

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 36 高橋潤哉

控え

GK 16 長谷川洸

DF 6 山田拓巳

MF 7 高江麗央

MF 10 氣田亮真

MF 17 加藤千尋

MF 25 國分伸太郎

MF 37 杉山直宏

監督

渡邉晋

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 31 大野哲煥

DF 3 外山凌

DF 4 広瀬健太

DF 6 渡邉英祐

DF 23 岡本將成

MF 8 藤村慶太

MF 11 五領淳樹

MF 25 端戸仁

MF 27 山口卓己

MF 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 1 泉森涼太

DF 28 戸根一誓

MF 14 野嶽寛也

MF 30 木村祐志

MF 35 中原秀人

FW 9 有田光希

FW 18 福田望久斗

監督

大島康明