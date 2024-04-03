仙台vs愛媛 スタメン発表
[4.3 J2第8節](ユアスタ)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 20 知念哲矢
DF 39 石尾陸登
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 22 小出悠太
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 19 尾崎優成
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
FW 9 ベン・ダンカン
控え
GK 1 徳重健太
DF 6 谷岡昌
DF 16 三原秀真
MF 13 窪田稜
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
監督
石丸清隆
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 20 知念哲矢
DF 39 石尾陸登
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 22 小出悠太
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
MF 37 長澤和輝
FW 9 中山仁斗
FW 28 菅原龍之助
監督
森山佳郎
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 19 尾崎優成
DF 21 パク・ゴヌ
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 14 谷本駿介
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
FW 9 ベン・ダンカン
控え
GK 1 徳重健太
DF 6 谷岡昌
DF 16 三原秀真
MF 13 窪田稜
MF 24 佐藤諒
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
監督
石丸清隆