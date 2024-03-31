[3.31 J3第7節](サンアル)

※14:00開始

主審:國吉真吾

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 35 神田渉馬

DF 5 常田克人

DF 7 馬渡和彰

DF 40 樋口大輝

DF 44 野々村鷹人

MF 6 山口一真

MF 10 菊井悠介

MF 15 山本康裕

MF 46 安永玲央

FW 14 安藤翼

FW 50 ジョップ・セリンサリウ

控え

GK 1 大内一生

DF 13 橋内優也

DF 17 山本龍平

DF 48 藤谷壮

MF 8 住田将

MF 23 滝裕太

MF 41 村越凱光

監督

霜田正浩

[FC岐阜]

先発

GK 1 茂木秀

DF 4 甲斐健太郎

DF 5 石田崚真

DF 18 小川真輝

DF 29 野澤陸

MF 8 荒木大吾

MF 10 庄司悦大

MF 21 青木拓矢

MF 38 新垣貴之

FW 11 藤岡浩介

FW 17 田口裕也

控え

GK 31 上田智輝

MF 16 西谷亮

MF 22 文仁柱

MF 40 川上竜

FW 7 河波櫻士

FW 15 上野輝人

FW 24 粟飯原尚平

監督

上野優作