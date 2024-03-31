松本vs岐阜 スタメン発表
[3.31 J3第7節](サンアル)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 35 神田渉馬
DF 5 常田克人
DF 7 馬渡和彰
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 6 山口一真
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
控え
GK 1 大内一生
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
DF 48 藤谷壮
MF 8 住田将
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 22 文仁柱
MF 40 川上竜
FW 7 河波櫻士
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 35 神田渉馬
DF 5 常田克人
DF 7 馬渡和彰
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 6 山口一真
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
控え
GK 1 大内一生
DF 13 橋内優也
DF 17 山本龍平
DF 48 藤谷壮
MF 8 住田将
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
監督
霜田正浩
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 29 野澤陸
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
MF 16 西谷亮
MF 22 文仁柱
MF 40 川上竜
FW 7 河波櫻士
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作