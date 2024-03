秩父鉄道は、2024年4月25日(木)、26日(金)に貨物列車への乗車・見学ができる「貨物列車乗車体験」を開催します。

秩父鉄道『貨物列車乗車体験』

【貨物列車乗車体験】

私鉄では数少ない貨物輸送を行う、秩父鉄道の貨物列車への乗車・見学ができるイベントです。

電気機関車の運転台見学、ヲキフ(貨車)の車掌室見学を行い、またトキ(貨車)の荷台に乗車して構内を走行し、積載される貨物の気分も体感することができます。

ヲキフイメージ(車掌室内見学、各種体験)

トキイメージ(荷台に乗車し構内を走行)

(1)開催日時 2024年4月25日(木)、26日(金)

午前の部10:00〜12:00/午後の部14:00〜16:00

(2)開催場所 秩父鉄道 広瀬川原車両基地

(秩父鉄道ひろせ野鳥の森駅下車 徒歩15分)

(3)募集人数 各回6名 ※最少催行人員 各回3名

※対象年齢は18歳以上(高校生除く)です。

※申込者以外の方の参加・付添(未就学児含む)はできません。

(4)参加料金 1名20,000円

(5)開催内容 ・入換作業、電気機関車連結作業見学

・電気機関車運転台見学

・ヲキフ(貨車)車掌室内見学、各種体験

・貨物列車体験乗車

電気機関車運転台にそれぞれ乗車し、構内を走行

(6)参加特典 秩父鉄道グッズをプレゼント

(7)お申込み 2024年4月2日(火)10:00〜21日(日)23:59まで

秩父鉄道ホームページよりWEB受付

(8)その他 各車両の乗降はステップにて行います。

ステップを使用し、単独で乗降できる方のみ参加できます。

予めご了承ください。

トキイメージ(荷台乗車時のイメージ)

旅行企画・実施:秩父鉄道株式会社 埼玉県知事登録旅行業 2-219号

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 貨物列車への乗車・見学!秩父鉄道『貨物列車乗車体験』 appeared first on Dtimes.