「RITUEL」のカフェ＆ブラッスリーがオープン！ 人気はオニオングラタンスープ（東京・虎ノ門ヒルズ駅）

RITUEL 虎ノ門(東京・虎ノ門ヒルズ駅)

鴨肉のコンフィ バターソテー 写真:お店から

2024年2月、虎ノ門ヒルズ駅直結の複合施設「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の2階に、モーニングからランチ、ティータイムにディナーまで、さまざまなシーンで活躍しそうなカフェとブラッスリー「RITUEL 虎ノ門」がオープンしました。2015年にヴェエノワズリー店、2020年にカフェを展開した「RITUEL」最大規模の旗艦店となります。RITUELはフランス語で「習慣・儀式」という意味。同店では、朝・昼・晩とパンを囲む時間を彩るフランス家庭料理や、スイーツやワインを、ブーランジェリーカフェとブラッスリーそれぞれの空間で楽しめます。

居心地の良いお洒落な空間 写真:お店から

広々として開放的な店内はナチュラルな色でまとめられ、居心地の良いお洒落な空間になっています。カフェエリアとブラッスリーエリアに分かれていて、客席はカフェエリアには20席、ブラッスリーエリアには52席。昼間は大きな窓から日が差し込み、夜は照明を落としてムードある雰囲気に変わります。

クラシックオニオングラタンスープ 写真:お店から

8〜11時のモーニングメニューでは、ベーカリーを主役に本日のスープとドリンクが付いた「モーニングセット」1,320円〜を用意。また11〜15時のランチメニューでは、食べるスープを主役に、好みのベーカリーデザート、ドリンクがついた「ランチセット」1,980円〜を用意しています。食べるスープの中でも人気なのが「クラシックオニオングラタンスープ」。じっくりと炒めた玉ねぎの甘みが凝縮した濃厚なスープは、香ばしく焼けたバゲットとトロトロのチーズを一緒に口に運べば、ほっこりと幸せな気分に。料理5品に食後のドリンク、プティフールまでついた「プリフィクスのランチコース」もあり、こちらはゆったりと贅沢なランチタイムを過ごしたい方におすすめです。

スイーツも豊富に取りそろえる 写真:お店から

15〜17時のティータイムには、全粒粉を使用した香ばしいクレープに季節のフルーツを合わせた「季節のクレープシュゼット」1,650円や、「クラシックプリンアラモード」770円、人気のスコーン・カヌレ・フィナンシェにジャムとクリームが付いた「自家製焼き菓子3種プレート」880円などを用意。もちろん同店自慢のペイストリーもショーケースから選んで楽しめます。

パーティープラン 写真:お店から

17時〜のディナータイムには、ワインと共に「鴨のコンフィ バターソテー」3,080円や「ほうれん草とマカロニグラタンゴルゴンゾーラソース」1,100円などを大皿料理で用意するほか、ベーカリーに合うメニューがラインアップ。同店こだわりのベーカリーとフレンチの魅力を存分に堪能できる「お酒が進む全7皿のフレンチディナー(パーティープラン)」4,950円もあり、お酒好きの人向けに飲み放題のプランも用意しています。

一日を通してさまざまなシーンで、食によって紡がれる豊かな時間が過ごせるカフェとブラッスリー。これからますます人気の出そうな新店です。

食べログレビュアーのコメント

アボカドとフムスとひよこ豆、海老、コリアンダーのタルティーヌ 出典:どくだみちゃんさん

『今回はアボカドとフムスとひよこ豆、海老、コリアンダーのタルティーヌを

スープもドリンクもついて1500円。

程なくして供されたそれ。

クラムチャウダーは具がたっぷり。

ベーコンにキャベツ玉ねぎ。オリーブオイルも。濃厚かなと思いきやサラサラ系で食べやすいスープでした。

タルティーヌはパンドカンパーニュがもちもちのカリッカリ。アボカドペーストにぷりぷりの海老。ライムの酸味と香りが爽やかさをプラス。

オレンジ入りのちょっと太めのキャロットラペにはクミンシード。

紅茶はアムスティーのティーバックで。これ濃厚で美味しかった!ミルクティーでお願いしたら用意がないという話でしたが、結局温かいミルクも用意してくださり、こういう柔軟性のあるサービスも素晴らしいです!

空間は違えどもパリのプチデジュネを彷彿させるようなお料理にソフトなサービスが合間って楽しいモーニングタイムが過ごせました』(どくだみちゃんさん)

選べるベイクワゴン季節のデザートアフタヌーンティー 出典:mana.a33さん

『【いただいたもの】

選べるベイクワゴン季節のデザートアフタヌーンティー \5,000

⁡

焼き菓子はカヌレ、スコーン、フィナンシェを

テイクアウトさせていただきました

⁡

ファーストプレートは甘すぎないラインナップで

メインのパヴロヴァがすごく美味しかった〜

⁡

飲み物ものもフルーツの入ったフルーツティーや

可愛いラテまであるの珍しい



⁡まだ食べられてない焼き菓子も食べてみたいので

再訪したいです』(mana.a33さん)

※4月よりアフタヌーンティーは5,800円になります。

<店舗情報>◆RITUEL 虎ノ門住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2FTEL : 03-3528-8057

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

