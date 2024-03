次なる復讐は“魂の交換”！？イ・チェヨン主演の愛憎ドラマ「裏切りの花束をあなたに」6月5日（水）配信＆DVDレンタル開始

圧倒的中毒性で、地上波視聴率&同時間帯視聴率1位! 女たちの壮絶な運命と熾烈なバトルを描く、2024年No.1愛憎エンターテインメント「裏切りの花束をあなたに」が6月5日(水)よりU-NEXTにて独占先行配信スタート。同時にDVDレンタルも開始となる。大ヒットドラマ「復讐の花束をあなたに」製作陣が贈る、次なる復讐の手段は“魂の交換”。夫と親友に裏切られ、植物状態になったヒロインの魂が、傍若無人の財閥令嬢と入れ替わった!? 常軌を逸した展開の連続に、マクチャン(日常では起こらないような出来事や事件が次々と起きる韓国特有のドラマのこと)ファンも慄然必至。

神のいたずらか悪魔の采配か…人生最大の裏切りで復讐に目覚める!

因縁の対決で大激突!悪女たちによる終わりなき復讐のスパイラル

若手イケメン俳優からベテラン俳優、驚きのカメオ出演まで!

財閥に嫁いだギョウルは、清純で人を疑うことのない女性。彼女の夫ユジンと不倫の仲にあるエラは、財閥の嫁の座を得るためには何でもする悪女。一方、愛する男の濡れ衣を晴らそうと奔走する、傍若無人な令嬢セリン。ユジンとエラの裏切りで植物状態となったギョウルにセリンが接近したとき、あろうことか、2人の魂が入れ替わる!? 愛するものを奪われた女性の慟哭が奇跡を呼んだのか、それとも地獄の扉を開けたのか!? 運命の歯車は信じられない勢いで3人を巻き込み、暴走していく――。「復讐の花束をあなたに」で大ヒットを放った演出&脚本のコンビが、さらなるマクチャンサプライズで放ち、地上波&同時間帯視聴率1位を達成した愛憎復讐劇の最新作! 演出のシン・チャンソクは、Netflixで世界的人気を博した「紳士とお嬢さん」の監督も担当しているだけに、信頼度は抜群。出生の秘密、別人なりすまし、失明、冤罪、拉致、殺人、子供の失踪といった復讐ドラマならではの要素に“魂の交換”という斬新な趣向が盛り込まれ、より強烈にショッキングにエスカレート。今までのマクチャンドラマにはなかった展開で、見始めたら最後、“のめり込み度”No.1の面白さでドラマに釘付けになること必至!狂気に翻弄された驚きのストーリーは、マクチャン慣れした韓流ファンからも大喝采を浴びた。韓国では「秘密の男」というタイトルで人気を呼んだ「復讐の花束をあなたに」。本作はその女性版「秘密の女」として制作され、「今度の“秘密”はもっとすごい!」と話題に。出演俳優や登場するセットなど共通項も多く、2作を見比べると楽しみ方が倍増!「カッコウの巣」「愛よ、お願い」「復讐の花束をあなたに」と、毒々しい悪女を演じたら右に出るものなしの“悪の女帝”イ・チェヨン。本作で彼女が演じるのは、常軌を逸した悪の手口で怪物化していく一方で、真実の姿は凄絶な秘密を抱え必死に生きる女性。今までの悪女とは違う「イ・チェヨンだけのヴィラン(悪役)」として複雑な女性像を見事に体現化した。そんな彼女と悪の対決に臨むのは、「サバイバー:60日間の大統領」などで知的な魅力を見せ、本作が初の悪女役となるチェ・ユニョン。傲慢な令嬢から、ありえない運命の変転で復讐鬼へと変貌していく熱演が圧巻! さらに、2人に繋がる重要人物として「江南<カンナム>スキャンダル」などに出演したシン・ゴウンが「悪い愛」以来3年ぶりのドラマ出演で、清楚な女性と悪女の間を行き来する難役に挑戦。先読みできないドラマを支配する3大女優のトリプルバトルは、まさにマクチャンの真骨頂!3人のヒロインを巡ってドラマを織りなしていく男性陣には、「ドクターズ〜恋する気持ち」のイ・ソンホ、「二番目の夫」のハン・ギウン、「人形の家〜偽りの絆〜」のイ・ウニョンと、こちらもイケメン3人たちが絡み合い、予測不能なストーリーを盛り上げる。そのほか「復讐の花束をあなたに」にも出演したチェ・ジェソン、キム・ヒジョン、“愛憎ドラマの帝王”「紳士とお嬢さん」イ・ジョンウォン、「名前のない女」パン・ウニなど、イルイル(毎日)ドラマ常連のベテランたちが登場! さらに、「紳士とお嬢さん」に主演して大ブレイクしたチ・ヒョヌが、後半でカメオ出演しているのも見逃せない!

■作品情報

「裏切りの花束をあなたに」

○配信

2024年6月5日(水)よりU-NEXTにて独占先行配信開始!

U-NEXTはこちら



○DVDレンタル

2024年6月5日(水)より Vol.1〜6レンタル開始

以降、Vol.41まで毎月順次リリース

<仕様>

16:9 HDサイズ / カラー / 字幕:日本語 / 音声:韓国語2chステレオ ドルビーデジタル



【キャスト】

イ・チェヨン「愛よ、お願い」「復讐の花束をあなたに」

チェ・ユニョン「前世の敵(かたき)〜愛して許して〜」「サバイバー:60日間の大統領」

シン・ゴウン「江南<カンナム>スキャンダル」「悪い愛」



【スタッフ】

演出:シン・チャンソク「復讐の花束をあなたに」「紳士とお嬢さん」

脚本:イ・ジョンデ「復讐の花束をあなたに」「その女の海〜愛の行方〜」(共同執筆)



【あらすじ】

YJグループの御曹司ナム・ユジンと結婚したチョン・ギョウルは心の優しい女性。彼女は友人チュ・エラが夫と不倫関係にあることも知らずにいたが、彼らの企みで数々の困難に遭遇し、遂に植物状態となってしまう。一方、財閥令嬢のオ・セリンは片想いの相手ソ・テヤンの冤罪を晴らそうとしていた最中に姉のオ・セヨンを事故で失う。ギョウルの父が犯人として逮捕されたため、ギョウルの一家に復讐を誓うセリン。病室で眠るギョウルに近づいたとき、2人は雷に打たれ、その瞬間、互いの魂が入れ替わってしまう。あり得ない状況の中、セリンとなったギョウルはユジンやエラに復讐を開始するが……。



発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

※商品デザイン/組枚数/仕様は変更になる可能性がございます。

原題:秘密の女 / 製作:2023年 / 韓国 / 全103話

2023年3月14日〜8月4日 / KBS 2TV 毎日ドラマ



■関連リンク

「裏切りの花束をあなたに」公式サイト