【ドバイGS枠順】JRA所属馬3頭に加えて兵庫のイグナイター参戦 リヤドDS覇者リメイクは8番ゲート
UAE・ドバイのメイダン競馬場で現地時間3月30日(土)に行われるドバイゴールデンシャヒーン(3歳上・首G1・ダ1200m)のゲート番が決定した。
日本から参戦するドンフランキーは3番ゲート、イグナイターは1番ゲート、ケイアイドリーは5番ゲート、リメイクは8番ゲートにそれぞれ決まった。馬番、ゲート番、騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1-4 ボールドジャーニー/Bold Journey
牡5、米・W.モット厩舎、L.デットーリ騎手
2-14 カラーアップ/Colour Up
セ6、首・D.ワトソン厩舎、P．ドッブス騎手
3-3 ドンフランキー/Don Frankie
牡5、日・斉藤崇史厩舎、C.デムーロ騎手
4-12 フリーダムファイター/Freedom Fighter
牡6、首・B.シーマー厩舎、R.マレン騎手
5-9 ホプキンズ/Hopkins
牡6、米・B.バファート厩舎、L.サエス騎手
6-1 イグナイター/Igniter
牡6、日(兵庫)・新子雅司厩舎、笹川翼騎手
7-5 ケイアイドリー/Keiai Dorie
牡7、日・村山明厩舎、C.ルメール騎手
8-11 リーディングスピリット/Leading Spirit
セ8、首・B.シーマー厩舎、P.コスグレイヴ騎手
9-13 ムーヒーブ/Mouheeb
牡6、首・M.コスタ厩舎、B.コーエン騎手
10-7 ナカトミ/Nakatomi
セ5、米・W.ウォード厩舎、J.スペンサー騎手
11-8 リメイク/Remake
牡5、日・新谷功一厩舎、川田将雅騎手
12-10 ランクラシック/Run Classic
牡6、米・J.ダンジェロ厩舎、F.ジェルー騎手
13-6 シベリウス/Sibelius
セ6、米・J.オドワイヤー厩舎、R.ムーア騎手
14-2 タズ/Tuz
セ7、首・B.シーマー厩舎、T.オシェア騎手