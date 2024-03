『エイリアン：ロムルス』の新主人公はシガニー・ウィーバーのリプリーを意識

『エイリアン』シリーズ最新作として大きな期待を集める『エイリアン:ロムルス(原題:Alien: Romulus)』で新たに登場する主人公レインズ・キャラダインは、かつてシガニー・ウィーバーが演じたエレン・リプリーを意識したようなところがあるようだ。演じるケイリー・スピーニーが英に語っている。

この最新作は、『エイリアン』(1979)と『エイリアン2』(1986)の中間を描く内容。公開されているでは、血塗られた密室の宇宙船内でフェイスハガーたちが飛び跳ねながら襲ってくるという最悪の映像もある。終盤では銃火器を構えた主人公レインズの姿も見られるが、すでにファンの間ではリプリーを彷彿とさせるようだと話題になっている。

「このキャラクターに命を吹き込むために、できることは間違いなく全てやりました」と語るスピーニーは、改めてウィーバーが演じたリプリーも観て研究したそうだ。「シガニーが演じた役も見ました。彼女は、あの映画がもたらしたゲームチェンジングの一部なんです。彼女になることはできません。でも、あのキャラクターになるために、自分の中にあるもの全てを注ぎ込みました。できるだけ、立体的に見せようとしています。活き活きとしたものにできていればいいなと思います」。

リプリーといえば、1作目『エイリアン』では宇宙貨物船ノストロモ号で起こった惨劇を唯一生き延る戦士として、続編『エイリアン2』ではエイリアンに遭遇してパニックに陥る男性キャラクターたちを牽引し、恐ろしいエイリアンに単身で立ち向かう勇敢な女性として描かれた。

『ロムルス』はシリーズ初期のとされており、監督は『ドント・ブリーズ』(2016)のフェデ・アルバレス。スピーニーは「盛り上がる瞬間もあるし、きちんとホラーもあるんです」と、恐怖演出にも期待を寄せた。

映画『エイリアン:ロムルス(原題:Alien: Romulus)』は、2024年8月16日に米国公開予定。

Source:

The post first appeared on .