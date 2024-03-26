岡山市の公立学校の教職員人事異動がきょう（26日）発表されました。

【画像1～65】人事異動「全教職員の異動先」を掲載

異動数は、

・小学校 退職61人、転任251人、新任185人。

・中学校 退職31人、転任136人、新任85人。

・義務教育学校 退職1人、転任2人、新任2人。

・高校 退職2人、転任7人

となっています。



岡山市教育委員会によりますと、過去最多となる170人の新採用教諭等を配置し、学校組織の活性化を図っているということです。

岡山市の教職員人事異動情報の一覧は、当ページでは以下のカテゴリー別に掲載します。

●小学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭【画像1～画像14】

●小学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像15～画像30】

●小学校｜事務職員【画像31～画像33】



●中学校｜校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭【画像34～画像44】

●中学校｜教諭、養護教諭、栄養教諭【画像45～画像55】

●中学校｜事務職員【画像56】



●義務教育学校｜校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、教諭【画像57～画像61】



●高等学校｜教諭、事務職員【画像62～画像65】



◆画像一覧【画像1～画像65】

小学校（校長・副校長・教頭等・主幹教諭・指導教諭）

小学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像1～14】には一覧表を掲載しています。



■小学校 校長

＜小学校 校長 退職＞

足守小 三宅裕之

伊島小 渡部健治

石井小 西崎久

福渡小 藤原洋行

加茂小 黒田和子

西小 高尾敏也

陵南小 山脇幹子

御津小 西本淳二

横井小 泉利絵

旭東小 犬飼建介

旭操小 岩藤一成

富山小 大谷清人

芥子山小 石原洋一

平島小 足羽和明

彦崎小 仁子典子

芳泉小 平井秀尚

芳明小 赤松昌子



＜小学校 校長 役職定年＞

平津小 古元方人

千種小 田中一史

七区小 佐藤俊行



＜小学校 校長 転任＞（ ）内は前任校

石井小 （竹枝小） 渡邉裕一

西小 （芳田小） 矢部晃章

陵南小 （豊田小） 熊谷靖子

旭操小 （大崎小） 中藤英二

富山小 （鶴喜小） 岸本充弘

芥子山小（第二藤田小） 高山祐子

南輝小 （軽部小） 岸本浩一

平福小 （開成小） 怒田眞由美

芳泉小 （平福小） 八田卓二

芳明小 （南輝小） 岡本清孝



＜小学校 校長 新任＞（ ）内は前任校

足守小 （芳泉中） 福田聡

伊島小 （岡山市教委） 植山智恵

福渡小 （福島小） 江原知博

竹枝小 （三門小） 矢野浩紀

加茂小 （福浜小） 北原浩子

平津小 （財田小） 鳴川功一

御津小 （岡北中） 小山真二

五城小 （平井小） 古谷浩子

旭東小 （可知小） 延堂雅美

開成小 （古都小） 水門美穂子

千種小 （野谷小） 岡崎あゆみ

平島小 （城東台小） 小野田美雪

政田小 （大元小） 鳥居真

芳田小 （富山小） 三村忠

浦安小 （芳泉小） 大西佐由美

七区小 （香和中） 藤田明美

興除小 （江西小） 吉田美和子

彦崎小 （御休小） 安東伸一

第二藤田小（岡山中央小） 岸本直子





■小学校 副校長

＜小学校 副校長 役職定年＞

西小 熊代正人



＜小学校 副校長 新任＞（ ）内は前任校

御南小 （御南小） 瀬川尚美

大元小 （大元小） 淺野恵子

西小 （西小） 山本真由美

陵南小 （箕島小） 小西定子

高島小 （雄神小） 原田芳文

幡多小 （建部小） 池田茂

宇野小 （操南小） 津々木誠

福浜小 （御野小） 遠藤正和

芳泉小 （芳泉小） 岡孝之



■小学校 教頭

＜小学校 教頭 退職＞

中山小 中尾早苗



＜小学校 教頭 役職定年＞

大野小 市川真理

灘崎小 市川浩



＜小学校 教頭 転任＞（ ）内は前任校

大元小 （甲浦小） 川人正己

鯉山小 （高島小） 原哲也

三門小 （馬屋下小） 宇野豊

福渡小 （陵南小） 山本哲也

牧石小 （御南小） 松原篤志

大野小 （津島小） 浅野智宏

津島小 （牧石小） 三辻等

岡山中央小（豊小） 藤原惠子

操南小 （幡多小） 青山典良

可知小 （宇野小） 難波博之

城東台小 （総社小） 廣田みゆき

江西小 （福田小） 白神寛子

雄神小 （芥子山小） 黒川悦男

甲浦小 （蛍明小） 西上慶一

灘崎小 （馬屋上小） 森金永二

福島小 （吉備小） 難波淳志

芳泉小 （鯉山小） 三宅美和

箕島小 （角山小） 井上武士



＜小学校 教頭 新任＞（ ）内は前任校

中山小 （伊島小） 大内京子

御南小 （三門小） 圓井大介

蛍明小 （岡南小） 西玲子

野谷小 （岡山市教委） 中野公美

建部小 （幡多小） 樋口宏治

馬屋上小（江西小） 口羽圭祐

御野小 （平井小） 有道雅信

西小 （大元小） 吉房一美

吉備小 （宇野小） 高橋將

馬屋下小（政田小） 谷本穣

財田小 （三勲小） 宗定雅之

平井小 （津島小） 岩尾友恵

富山小 （千種小） 山崎加代子

古都小 （妹尾小） 谷山祥恵

角山小 （芳泉小） 岡部雅代

豊小 （操明小） 狩谷直美

芥子山小（吉備小） 奥村勉

御休小（東疇小） 村上秀樹

浮田小（雄神小） 岡恵美子

福田小（芳明小） 難波清美



■小学校 主幹教諭

＜小学校 主幹教諭 新任＞（ ）内は前任校

中山小 （中山小） 志水賢治

大元小 （大元小） 武田利恵

大元小 （大元小） 林ユリ

野谷小 （野谷小） 求广川真一

岡南小 （岡南小） 御舩暁

西小 （西小） 河田正

馬屋下小（馬屋下小） 今吉昌史

横井小 （横井小） 白石勲生

旭東小 （旭東小） 山脇美由喜

芥子山小（芥子山小） 貝田智彦

江西小 （江西小） 藤澤清正

平福小 （平福小） 中村俊雄

芳泉小 （芳泉小） 坪井雅彦

箕島小 （箕島小） 守安佳子



■小学校 指導教諭

＜小学校 指導教諭 退職＞

中山小 山田睦世

横井小 内田直美

浦安小 香川優香

芳泉小 田中善美



＜小学校 指導教諭 転任＞（ ）内は前任校

三勲小 （西小） 熊代正人

平井小 （灘崎小） 市川浩

芥子山小（千種小） 田中一史

福田小 （平井小） 山本学

芳泉小 （大野小） 市川真理



＜小学校 指導教諭 新任＞（ ）内は前任校

中山小 （中山小） 松本雅代

小学校（教諭・養護教諭・栄養教諭）

小学校の教諭・養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像15～30】には一覧表を掲載しています。



■小学校 教諭

＜小学校 教諭 退職＞

伊島小 吉田真弓

中山小 橋田恵美子

御南小 木村早紀子

大元小 秋山健介

石井小 當山侑香

石井小 西畑郁希

牧石小 竹村美佳

大野小 岡本茉子

西小 三宅智子

吉備小 岡泉

陵南小 大石礼子

御津南小 井口真由香

岡山中央小 細川和馬

横井小 松岡達

三勲小 猪尾陽大

平井小 小橋雅子

操南小 岡誠子

可知小 青川ひなの

西大寺南小 難波いづみ

開成小 柊中ひなの

城東台小 西角美香

江西小 出水佳美

千種小 高見浩二

芳田小 板野利江

芳田小 後藤和重

浦安小 近藤智

浦安小 川上奈々子

灘崎小 奥村智重子

福田小 稲田早苗

福田小 矢尾帆花

福島小 安永笑里

南輝小 高木真衣

平福小 福本幸恵

平福小 赤松佑恭

芳泉小 福島理恵

芳明小 岩堀茉璃愛

芳明小 足立景子



＜小学校 教諭 転任＞（ ）内は前任校

足守小 （御野小） 西森友美

伊島小 （岡南小） 堀内都

伊島小 （鹿田小） 土井恵美

伊島小 （岡山中央小） 杉原淳子

伊島小 （高島小） 岩本健

伊島小 （財田小） 橋本倫寛

伊島小 （曽根小） 森本敏行

伊島小 （南輝小） 溝上美加

中山小 （三門小） 今出美沙

中山小 （岡山中央小） 宮前賢治

御南小 （牧石小） 森永真穂

御南小 （岡山中央小） 杉沙織

御南小 （宇野小） 青山隆史

蛍明小 （福田小） 森安彩水

大元小 （伊島小） 河田奈央

大元小 （蛍明小） 坂野暢子

大元小 （芳田小） 馬場貴子

大元小 （福浜小） 杉野正貴

岡南小 （建部小） 春名景介

岡南小 （福浜小） 安井暢子

石井小 （富山小） 前橋佳奈

石井小 （西大寺小） 青野友未

三門小 （横井小） 合田有作

三門小 （操明小） 朝本勝貴

三門小 （芥子山小） 山崎美月

清輝小 （三門小） 森岡大輔

清輝小 （幡多小） 高橋悠介

福渡小 （平井小） 岡本大輝

建部小 （大元小） 岡仁美

建部小 （芳泉小） 丸山力

牧石小 （高島小） 高橋かおり

大野小 （伊島小） 浅野晴菜

大野小 （芳田小） 勝部慧

鹿田小 （旭操小） 三原恵美

鹿田小 （高島小） 久本恵美

鹿田小 （財田小） 松田結花

鹿田小 （福島小） 難波伊津美

津島小 （御南小） 松田裕子

津島小 （鹿田小） 藤村哲央

加茂小 （吉備小） 大倉良介

御野小 （伊島小） 熊澤貴子

御野小 （大元小） 姫井香織

西小 （石井小） 石居伸基

西小 （岡山中央小） 中村誠子

西小 （旭操小） 森彩花

西小 （操明小） 東奈津子

西小 （浦安小） 加納知佳

西小 （福島小） 森谷香

吉備小 （清輝小） 豊仁成

吉備小 （西小） 大田真衣

吉備小 （高島小） 坪井和歌子

吉備小 （浦安小） 太田美紀

吉備小 （平福小） 山本理紗子

吉備小 （芳明小） 森脇遼太

桃丘小 （操南小） 木村香菜子

陵南小 （大元小） 關優理子

陵南小 （福渡小） 安藤彰洋

陵南小 （西小） 河原果子

陵南小 （西大寺南小） 片山裕太

御津小 （大元小） 高濱栞

御津小 （横井小） 江坂まゆみ

庄内小 （建部小） 池元陽香

庄内小 （妹尾小） 村上和歌子

庄内小 （東疇小） 村松裕美

岡山中央小（大元小） 三浦恵子

岡山中央小（三門小） 森本愛子

岡山中央小（吉備小） 石井夏実

岡山中央小（財田小） 有吉杏佳

岡山中央小（岡山市教委） 山本健太郎

横井小 （大野小） 山内和哉

横井小 （津島小） 中村聡

横井小 （操南小） 三宅央真

横井小 （芳泉小） 谷舗知見

旭東小 （伊島小） 川上陸

旭操小 （吉備小） 徳間美咲

旭操小 （竜之口小） 河津裕子

旭操小 （芥子山小） 西中喜美子

旭操小 （七区小） 田原一成

高島小 （中山小） 本荘和昌

高島小 （陵南小） 井口光洋

高島小 （幡多小） 石野百合絵

高島小 （宇野小） 神戸彩

高島小 （芥子山小） 中村理那

高島小 （灘崎小） 関宏美

高島小 （南輝小） 宮川千秋

高島小 （船穂小） 坂口真心

竜之口小 （中山小） 金尾裕子

竜之口小 （御津小） 篠原亜希子

竜之口小 （平井小） 重光亮平

幡多小 （伊島小） 松尾安希子

幡多小 （西小） 小野愛

幡多小 （富山小） 片桐隆

幡多小 （可知小） 太田達也

幡多小 （西大寺小） 伊藤竜治

三勲小 （芥子山小） 藤野和

財田小 （平井小） 塩尻道枝

財田小 （豊小） 河原茉由

宇野小 （鹿田小） 高原萌

宇野小 （陵南小） 山磨怜

宇野小 （庄内小） 横田佳奈

宇野小 （竜之口小） 副島佳成子

宇野小 （西大寺小） 久山則子

宇野小 （茶屋町小） 三浦友紀子

平井小 （御南小） 谷口紀子

平井小 （御野小） 平松令子

平井小 （横井小） 遠藤隆平

平井小 （旭操小） 田中亮太

平井小 （宇野小） 高美彩加

富山小 （足守小） 鈴木裕美子

富山小 （吉備小） 高橋茉央

富山小 （陵南小） 中野俊彦

富山小 （高島小） 中谷彩

操南小 （吉備小） 松本侑子

操南小 （旭東小） 檀翔太

操南小 （芳泉小） 勝浦智代

操明小 （大元小） 仲井朋佳

操明小 （加茂小） 藤本謙

操明小 （幡多小） 三宅亜紀子

操明小 （富山小） 大池あかり

操明小 （岡山市教委） 長崎有輔

旭竜小 （西小） 石崎達也

可知小 （操南小） 上寺智秋

可知小 （角山小） 佐伯力

西大寺南小（高島小） 高角彩歌

西大寺南小（富山小） 土澤曜

開成小 （津島小） 田村歩

古都小 （御休小） 羽原亨

角山小 （御南小） 中村真太朗

西大寺小 （高島小） 谷岡智行

西大寺小 （可知小） 川人真弓

西大寺小 （福浜小） 大下美月

豊小 （平島小） 串田要也

芥子山小 （津島小） 坪井健治

芥子山小 （庄内小） 納富恵里

芥子山小 （芳田小） 三浦歩美

城東台小 （平福小） 関真由美

御休小 （芥子山小） 岡田洋子

江西小 （宇野小） 横山美咲

江西小 （開成小） 吉岡知英

江西小 （豊小） 増原誠

江西小 （岡山西支援） 山本智恵

千種小 （城東台小） 山本洋子

平島小 （御津小） 松本慎平

甲浦小 （福田小） 光岡良太

芳田小 （庄内小） 堀部麻衣

芳田小 （平井小） 西嶌哲生

芳田小 （操明小） 宇垣翔太

浦安小 （平島小） 家田郁奈美

浦安小 （岡大附小） 小池舞

灘崎小 （宇野小） 坂口将一

灘崎小 （芳泉小） 下村未

七区小 （南輝小） 古家正雄

小串小 （芳泉小） 中村和樹

福田小 （西小） 森浦千賀子

福田小 （第二藤田小） 牧野日奈子

妹尾小 （第三藤田小） 三宅香織

妹尾小 （芳明小） 下方俊二

曽根小 （鯉山小） 河合まき

福島小 （幡多小） 大橋真依

福島小 （彦崎小） 高橋明恵

福島小 （瀬戸中） 山本寛大

南輝小 （福田小） 長谷川大治

南輝小 （曽根小） 山下早希

南輝小 （芳明小） 忠田拓朗

東疇小 （陵南小） 大冨裕未子

東疇小 （西大寺南小） 見村咲希

東疇小 （芳明小） 小原敬子

彦崎小 （横井小） 梶原道宏

彦崎小 （東疇小） 中村小夜

彦崎小 （箕島小） 原田菜穂

平福小 （岡南小） 片岡琳

平福小 （灘崎小） 宮本崇史

福浜小 （伊島小） 玉串泰臣

福浜小 （御南小） 安倉義隆

福浜小 （西小） 森山華奈

福浜小 （高松中） 山本大貴

第二藤田小（高島小） 山下祥平

第三藤田小（彦崎小） 糸島佐代子

芳泉小 （政田小） 高樋啓太

芳泉小 （福島小） 松原清香

芳泉小 （東疇小） 小林可織

芳泉小 （彦崎小） 内田里菜

芳泉小 （岡大附小） 青山真子

芳明小 （旭操小） 松本卓也

芳明小 （平井小） 河本浩行

芳明小 （西大寺小） 小山ひかり

芳明小 （七区小） 武田浩章

芳明小 （芳泉小） 塚原三果

芳明小 （建部中） 淺野咲衣

箕島小 （陵南小） 吉田幸佑



＜小学校 教諭 新採＞

伊島小 杉原なずな

中山小 泉陽菜

中山小 濱田知宏

中山小 佐藤さゆり

御南小 黒瀬圭吾

御南小 黒岩摩巳

大元小 西本遥

鯉山小 齋藤晃慶

岡南小 福富健斗

石井小 有元温香

石井小 高村響

三門小 松田泰宜

牧石小 野村文乃

大野小 浦本新捺

鹿田小 徳田有香

鹿田小 森谷真衣

鹿田小 佐和侑乃

津島小 神崎文那

加茂小 平井万裕

御野小 増田晴香

御野小 福武和也

西小 槌田実生

西小 山住美颯

西小 松尾咲野

平津小 八木勇樹

吉備小 齊藤雅

吉備小 河原千尋

吉備小 澤井栄莉加

吉備小 山中茜音

桃丘小 岡希美

陵南小 平尾真桜

陵南小 片岡大知

陵南小 大塚花世

馬屋下小 小郷彩花

御津小 池野未夢

御津南小 池本龍星

庄内小 安田一馬

庄内小 平松邦香

岡山中央小 生嶋来夢

岡山中央小 辻川想

横井小 水川拓海

横井小 中谷太士

横井小 藤井千夏

旭東小 今島弘規

旭操小 一守春佳

高島小 中田将輝

高島小 中谷扇理

高島小 近藤愛依

竜之口小 池内桐子

幡多小 武吉祥江

幡多小 中原萌唯

幡多小 三宅香菜

三勲小 金田健吾

三勲小 福田悠貴

財田小 黒田未結

宇野小 山川滉平

宇野小 土肥千奈

宇野小 植野琴音

平井小 米田芽生

平井小 石川理香子

富山小 吉田健志

富山小 薮地春香

操南小 山崎帆乃果

操南小 山本智絵

操明小 河口柊

操明小 中川麻帆

操明小 戸成倖愛

旭竜小 下野歩美

可知小 皿井祥太

可知小 後藤路子

西大寺南小 藤山真希

開成小 時本侑季

古都小 蜂谷朱音

西大寺小 竹内宏美

西大寺小 花房さやか

芥子山小 大河内優介

芥子山小 片山和美

芥子山小 三宅友里花

江西小 納所和祈

江西小 栗田真歩

千種小 冨岡みづき

雄神小 井上ほのか

平島小 後藤速太

政田小 秋田哲兵

政田小 早川哲史

芳田小 中山悠馬

芳田小 大月基嗣

浦安小 松原朋香

浦安小 小寺里沙

灘崎小 米盛心優

灘崎小 寳木麻耶

七区小 大角菜緒

福田小 小野悠里

福田小 宇山大介

妹尾小 寒竹美波

曽根小 橋田康平

福島小 掛谷汐里

興除小 追矢凌

南輝小 赤松俊亮

南輝小 渡邊紫夢

東疇小 桐本沙和

平福小 伊藤華帆

福浜小 立石明日香

福浜小 川淵莉柚

第二藤田小 大塚真奈美

芳泉小 幡上綾香

芳泉小 山本弥央

芳泉小 山田旅生

芳泉小 濱野弘典

芳明小 武本真依

芳明小 大谷洸太

芳明小 重吉なつみ

箕島小 古賀友佳



■小学校 養護教諭

＜小学校 養護教諭 転任＞（ ）内は前任校

中山小 （甲浦小） 和田早織

蛍明小 （東疇小） 加藤景子

石井小 （中山小） 樋口咲子

清輝小 （石井小） 清川莉央

吉備小 （妹尾中） 塚本千尋

旭操小 （芳泉中） 池田好美

幡多小 （山南学園） 片山素代香

西大寺南小（芳泉小） 太田有紀

角山小 （吉備小） 松岡奈苗

江西小 （御津中） 須賀さくら

芳田小 （南輝小） 廣田恭江

浦安小 （上南中） 藤井稚子

南輝小 （岡山市教委） 山根美代子

東疇小 （清輝小） 脇本雅子



＜小学校 養護教諭 新採＞

竹枝小 三好成美

津島小 佐々木凜

甲浦小 延堂由季

芳泉小 舟木歩美



■小学校 栄養教諭

＜小学校 栄養教諭 転任＞（ ）内は前任校

中山小（宇野小） 金田恵子

鹿田小（中山中） 近藤まどか



＜小学校 栄養教諭 新採＞

宇野小 岩井明日美

小学校（事務職員）

小学校の事務職員は、【画像31～33】の通りです（敬称略）。



■小学校 事務職員

＜小学校 事務職員 退職＞

旭東小 横山智子

南輝小 岡崎哲哉



＜小学校 事務職員 転任＞（ ）内は前任校

御南小 （蛍明小） 岩田貴子

蛍明小 （岡山市教委） 大原順子

岡南小 （福田小） 武村春菜

三門小 （開成小） 宗高早苗

西小 （伊島小） 小谷奈月

桃丘小 （西小） 松田志門

旭東小 （上道中） 藤田和枝

宇野小 （瀬戸中） 金重ちひろ

旭竜小 （御南小） 小原弥代

開成小 （大元小） 秋山理沙

南輝小 （桑田中） 横山淑香

第三藤田小（福浜小） 江國茜



＜小学校 事務職員 新採＞

伊島小 荒木朋子

大元小 田村麻貴

福田小 津崎咲紀

福浜小 小仙桃歌

中学校（校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭）

中学校の校長・副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像34～画像44】の一覧表でもご覧いただけます。



■中学校 校長

＜中学校 校長 退職＞

足守中 蕨敦志

中山中 山本圭二

高松中 溝手得三郎

吉備中 前田敦子

岡山中央中 岡林敏隆

操南中 青木伸晃

上道中 戸高守

芳田中 本郷昭治

興除中 小原和久



＜中学校 校長 転任＞（ ）内は前任校

操南中（緑ヶ丘中） 塩江昭彦

芳田中（勝田中） 西川裕



＜中学校 校長 新任＞（ ）内は前任校

足守中 （竜操中） 藤井重信

中山中 （早島支援） 末吉幸一

高松中 （京山中） 有友雅人

吉備中 （妹尾中） 江國成徳

岡山中央中（岡山市教委） 横田さなえ

緑ヶ丘中 （石井中） 物部和夫

上道中 （藤田中） 三木浩嘉

興除中 （岡山中央中） 森岡淳



■中学校 副校長

＜中学校 副校長 退職＞

旭東中 黒住英輝



＜中学校 副校長 新任＞（ ）内は前任校

京山中 （京山中） 別役昭夫

岡山中央中（岡山中央中） 高木直美

旭東中 （旭東中） 楠本勝美

芳泉中 （灘崎中） 中西基文



■中学校 教頭

＜中学校 教頭 転任＞（ ）内は前任校

岡北中（福浜中） 梶谷忠則

御津中（福田中） 松本幸也

竜操中（福南中） 綾野珠紀

操山中（吉備中） 林俊雄

福浜中（操山中） 犬飼忠司



＜中学校 教頭 新任＞（ ）内は前任校

石井中 （東山中） 高木俊一

京山中 （中山中） 河内伸一

吉備中 （旭東中） 稲葉裕介

岡山中央中（竜操中） 藤田貴史

香和中 （高島中） 田中美佐

旭東中 （上南中） 片山智久

灘崎中 （妹尾中） 木下欣信

妹尾中 （京山中） 中居裕貴

福南中 （芳泉中） 藤井英雄

藤田中 （御南中） 山本清美

福田中 （興除中） 柴田眞木



■中学校 主幹教諭

＜中学校 主幹教諭 新任＞（ ）内は前任校

石井中（石井中） 岡部一栄

京山中（京山中） 西岡英子

吉備中（吉備中） 小池かおり

桑田中（桑田中） 岩月宏知

竜操中（竜操中） 井上信二

操山中（操山中） 齊藤夕子

操山中（操山中） 今川新二

高島中（高島中） 山口憲明

東山中（東山中） 狩谷佳昭



■中学校 指導教諭

＜中学校 指導教諭 退職＞

旭東中 辻政宏



＜中学校 指導教諭 転任＞（ ）内は前任校

石井中 （福南中） 高木理行

桑田中 （七区小） 佐藤俊行

操山中 （平津小） 古元方人

操山中 （旭東中） 安井有香子

西大寺中（富山中） 中川泰輔

興除中 （足守中） 西中明彦



＜中学校 指導教諭 新任＞（ ）内は前任校

京山中 （岡大附中） ボンド良子

岡山中央中（岡山中央中） 安東美香

御津中 （岡大附中） 三村悠美子

灘崎中 （岡大附中） 日浦基子

福南中 （岡山市教委） 太田耕司

芳田中 （藤田中） 三宅久美子

中学校（教諭・養護教諭・栄養教諭）【画像45～画像55】

中学校の教諭・養護教諭・栄養教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像45～画像55】の一覧表でもご覧いただけます。



■中学校 教諭

＜中学校 教諭 退職＞

足守中 重松佑香

中山中 大塚拓馬

石井中 東田凌

御南中 松下達哉

吉備中 中上一成

吉備中 土居未波

岡山中央中 松本彩香

桑田中 森岡美紅

香和中 山本沙瑛

操南中 三宅佑奈

旭東中 堀田辰司

西大寺中 大野耐子

西大寺中 飯田崚介

灘崎中 黒島佐起

妹尾中 岩崎由加

興除中 三棹一弘

藤田中 新谷知美

芳泉中 安木ゆかり

福田中 青山亨



＜中学校 教諭 転任＞（ ）内は前任校

足守中 （岡山中央中） 藤本大喜

足守中 （福田中） 守屋秀昭

岡輝中 （三勲小） 南川由理

岡輝中 （御南中） 高尾佳汰

岡輝中 （桑田中） 岸本葵

岡輝中 （東山中） 松田順子

中山中 （高松中） 浅野太郎

中山中 （竜操中） 落合宏行

中山中 （福南中） 景山亜弓

石井中 （岡北中） 塩見陽子

石井中 （操山中） 大東千歳

石井中 （福田中） 美濃部礼旺

建部中 （竜操中） 高塚淳代

御南中 （足守中） 水津翔太

御南中 （吉備中） 笹野恭代

御南中 （岡山中央中） 水川基員

御南中 （操山中） 土岐康文

御南中 （興除中） 三村愛

御南中 （芳泉中） 高畑昌志

御南中 （高瀬中） 城之内庸仁

京山中 （岡山後楽館中） 岩井佑樹

岡北中 （建部中） 平田友香子

岡北中 （御南中） 雲岡恵子

岡北中 （岡山中央中） 井上璃々

吉備中 （岡北中） 荒嶋美穂

吉備中 （岡山中央中） 児島有紗

吉備中 （桑田中） 井上智也

吉備中 （竜操中） 大東康雄

吉備中 （灘崎中） 高橋三紗子

吉備中 （福浜中） 戸田実咲

岡山中央中 （大野小） 林紗希

岡山中央中 （京山中） 西山剛

岡山中央中 （操南中） 大西真弘

岡山中央中 （西大寺中） 山本主音

岡山中央中 （福浜中） 石上智世

桑田中 （京山中） 西田泰子

桑田中 （操南中） 岡野智子

桑田中 （興除中） 土井昭二

御津中 （吉備中） 植田衣里

御津中 （東山中） 渡邉浩文

岡山後楽館中（岡山中央中） 綾部慎太郎

香和中 （岡北中） 岡崎功至

香和中 （竜操中） 神尾匠真

香和中 （芳田中） 江本真以子

竜操中 （石井中） 金本健

竜操中 （高島中） 藤本淳平

竜操中 （旭東中） 御厩徹

竜操中 （西大寺中） 中井賢太郎

竜操中 （上道中） 今田啓輔

竜操中 （芳泉中） 阿部沙紀

操山中 （香和中） 億野紗世

操山中 （高島中） 角野康弘

操山中 （瀬戸中） 矢部貴俊

操山中 （芳泉中） 梶岡奈都子

操山中 （山南学園） 上野紗季

高島中 （岡北中） 佐藤知子

高島中 （吉備中） 武市徹

高島中 （上南中） 村山聡一朗

操南中 （岡輝中） 内田悟

操南中 （中山中） 法華あいり

操南中 （京山中） 古谷美菜子

操南中 （光南台中） 藤井美行

操南中 （芳田中） 松岡将司

東山中 （御南中） 長尾将来

東山中 （旭東中） 浜崎峰子

東山中 （妹尾中） 小野友治

富山中 （操南中） 藤原元気

旭東中 （岡輝中） 大脇好美

旭東中 （中山中） 森永伸一郎

旭東中 （吉備中） 釘宮栞

旭東中 （芳田中） 安藤聖

旭東中 （新見第一中） 木村綜志

上南中 （旭東中） 山田良隆

西大寺中 （御南中） 矢吹紀代美

西大寺中 （操山中） 飯塚佐月

瀬戸中 （光南台中） 輿石祐也

瀬戸中 （芳田中） 鈴岡真人

瀬戸中 （岡山操山中） 武智佳紀

上道中 （福浜中） 松尾孝喜

光南台中 （芳田中） 下山美幸

妹尾中 （高島中） 石井利明

妹尾中 （福南中） 落合依子

妹尾中 （芳田中） 池田陸

福南中 （岡山中央中） 鈴木亨

福南中 （桑田中） 難波純一

福南中 （旭東中） 藤原聖

芳田中 （操明小） 三谷聡志

芳田中 （石井中） 福本良太

芳田中 （桑田中） 石井健二

興除中 （操山中） 林田亜紀

興除中 （福南中） 長谷川雄大

興除中 （芳泉中） 長江正樹

藤田中 （横井小） 小田裕貴

藤田中 （中山中） 若藤美紀

藤田中 （操南中） 岡田恵利子

藤田中 （福田中） 石井法子

芳泉中 （江西小） 瀧口史実

芳泉中 （石井中） 合田早希

芳泉中 （吉備中） 青野皓氣

芳泉中 （操南中） 中山華菜子

福浜中 （中山中） 赤木裕士

福浜中 （石井中） 難波典子

福浜中 （御津中） 福谷真衣

福浜中 （藤田中） 本田慶祐

福田中 （吉備中） 近藤一貴

福田中 （妹尾中） 田中淳子

福田中 （福南中） 岡智彦



＜中学校 教諭 新採＞

足守中 山崎雄太

岡輝中 足立優

中山中 藤田紘海

石井中 辻村歩希

高松中 田原寛也

建部中 是信太一

御南中 羽村里咲

御南中 嶋村健

京山中 橋本日向

京山中 田房花梨

岡北中 金丸歩実

岡北中 板東翔吾

吉備中 藤原摩律

吉備中 重歳千歳

岡山中央中 服部菜々

桑田中 福田智久

桑田中 丸本菜捺子

御津中 藤井彩佳

香和中 中島彩乃

竜操中 虫明嵩史

竜操中 永岡拓海

操山中 藤澤歩夢

操山中 牧貴文

高島中 有田奈津美

操南中 金居瑠璃子

操南中 越智琴音

東山中 久安梨里

富山中 大村陸人

旭東中 勝浦圭人

旭東中 大矢和花菜

上南中 谷畑茉奈

西大寺中 新沼集人

西大寺中 梶原桃花

瀬戸中 中山尚子

上道中 中川峻輔

灘崎中 村木裕介

妹尾中 嶋村朋華

福南中 藤澤りん花

福南中 岡田海渡

芳田中 平澤慎

興除中 浦田夢夏

藤田中 淺野愛可

芳泉中 万福なつき

芳泉中 杉浦有紀

福浜中 中村麗奈

福田中 三宅ちひろ



■中学校 養護教諭

＜中学校 養護教諭 転任＞（ ）内は前任校

御津中（津島小） 萱野有記

上南中（幡多小） 小川諭枝

灘崎中（芳田小） 薄田紗衣

妹尾中（灘崎中） 万波恵利子

芳泉中（西大寺中） 谷村亜友美



＜中学校 養護教諭 新採＞

西大寺中 伊藤早苗



■中学校 栄養教諭

＜中学校 栄養教諭 退職＞

旭東中 池田純子



＜中学校 栄養教諭 転任＞（ ）内は前任校

中山中（京山中） 杉原京子

御南中（鹿田小） 橋本有美子

京山中（藤田中） 西崎奈美

旭東中（中山小） 宮尾奈取

中学校（事務職員）

中学校の事務職員は、以下の通りです（敬称略）。【画像56】の一覧表でもご覧いただけます。



■中学校 事務職員

＜中学校 事務職員 転任＞（ ）内は前任校

桑田中 （桃丘小） 安井和美

岡山後楽館中（御野小） 三宅敦子

岡山後楽館中（第三藤田小） 能登由佳

高島中 （東山中） 柏木貴子

東山中 （芳明小） 高塚梢

瀬戸中 （岡山後楽館中） 西田恭久

上道中 （政田小） 中村是

義務教育学校（校長・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭）

義務教育学校の校長・主幹教諭・指導教諭・教諭・養護教諭は、以下の通りです（敬称略）。【画像57～画像61】の一覧表でもご覧いただけます。



■義務教育学校 校長

＜義務教育学校 校長 退職＞

山南学園 松浦敏之



＜義務教育学校 校長 転任＞（ ）内は前任校

山南学園（浦安小） 太田圭一



■義務教育学校 主幹教諭

＜義務教育学校 主幹教諭 新任＞（ ）内は前任校

山南学園（山南学園） 生田貴宏



■義務教育学校 教諭

＜義務教育学校 教諭 新採＞

山南学園 岡島七海



■義務教育学校 養護教諭

＜義務教育学校 養護教諭 転任＞（ ）内は前任校

山南学園（竹枝小） 谷川憂真

高等学校（教諭・事務職員）

高等学校の教諭、事務職員は、以下の通りです（敬称略）。【画像62～画像65】の一覧表でもご覧いただけます。



■高等学校 教諭

＜高等学校 教諭 退職＞

岡山後楽館高 由良智子



＜高等学校 教諭 転任＞（ ）内は前任校

岡山後楽館高（岡山芳泉高） 南智久

岡山後楽館高（真備陵南高） 植月千裕

岡山後楽館高（鴨方高） 大熊睦子

岡山後楽館高（岡山工業高） 新田一真

岡山後楽館高（玉野商工高） 原田実

岡山後楽館高（倉敷翔南高） 川上考子



■高等学校 事務職員

＜高等学校 事務職員 退職＞

岡山後楽館高 幸谷知裕



＜高等学校 事務職員 転任＞（ ）内は前任校

岡山後楽館高（高島中） 山口暢子