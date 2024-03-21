カワイルカの新種と判明、ペルーで発見の頭骨化石 世界最大種
【AFP＝時事】ペルーのアマゾン（Amazon）熱帯雨林を流れるナポ（Napo）川近くで2018年に見つかった頭骨の化石が、新種のカワイルカのものであることが分かった。首都リマの国立自然史博物館（National Natural History）で20日、発表された。
国立サンマルコス大学（Universidad Nacional Mayor de San Marcos）の古生物学者によると、新種と判明したのは淡水域に生息するカワイルカの一種で、ペバニスタ・ヤクルナ（Pebanista yacuruna）と命名された。1600万年前、中期中新世のペバス（Pebas）水系に生息していたと考えられ、体長はカワイルカとしては過去最大とされる。
【翻訳編集】AFPBB News
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国立サンマルコス大学（Universidad Nacional Mayor de San Marcos）の古生物学者によると、新種と判明したのは淡水域に生息するカワイルカの一種で、ペバニスタ・ヤクルナ（Pebanista yacuruna）と命名された。1600万年前、中期中新世のペバス（Pebas）水系に生息していたと考えられ、体長はカワイルカとしては過去最大とされる。
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