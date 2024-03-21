国立自然史博物館で新種と発表された古代のカワイルカ「ペバニスタ・ヤクルナ」の化石（2024年3月20日撮影）。(c)CRIS BOURONCLE / AFP

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【AFP＝時事】ペルーのアマゾン（Amazon）熱帯雨林を流れるナポ（Napo）川近くで2018年に見つかった頭骨の化石が、新種のカワイルカのものであることが分かった。首都リマの国立自然史博物館（National Natural History）で20日、発表された。

　国立サンマルコス大学（Universidad Nacional Mayor de San Marcos）の古生物学者によると、新種と判明したのは淡水域に生息するカワイルカの一種で、ペバニスタ・ヤクルナ（Pebanista yacuruna）と命名された。1600万年前、中期中新世のペバス（Pebas）水系に生息していたと考えられ、体長はカワイルカとしては過去最大とされる。

【翻訳編集】AFPBB News

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