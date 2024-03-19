¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¥á¥¥·¥³²ÃÆþ¡Ä°ÂÜÛ¤ÈÆ±Î½¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ë¡ÖºÇÁ±¤ÎÊýË¡¡×¡¢¥ä·³Àï¤ËÅÐÈÄ¤Ø
¡ÖMLB¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥¹¡¦¥í¥Û¥¹¡¦¥Ç¥ë¡¦¥á¥Ò¥³¡Ê¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¡Ë¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥¹¡¦¥í¥Û¥¹¡¦¥Ç¥ë¡¦¥á¥Ò¥³¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢3·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ü´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥¹¤È¤Ï4·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤«¤é5·î8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ëºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë»î¹ç´ª¤Î°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¡¢MLB¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢¤¹¤°¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍËÆü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥¥·¥³Ìîµå¤ò³§¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¡£¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ã»´ü·ÀÌó¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º»þÂå¤Î2020Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿2021Ç¯¤ËÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ£¿ô¤Î½÷À¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢324»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê¸å¤Ë194»î¹ç¤Ë·Ú¸º¡Ë¡£ºòµ¨¤ÏDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢10¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼Àï¤ËÅÐÈÄ¡£3²ó1¼ºÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿°ÂÜÛÃÒÂçÅê¼ê¤¬2·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¸¥ã¥Õ¥§¥Ã¥È¡¦¥¢¥Þ¥À¡¼ÆâÌî¼ê¤ä¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥«¥ÎÆâÌî¼ê¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë