¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤·Ð¸³¡×¡¡ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ÎPK¼ºÇÔ¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¡Ö²¿¤À¤Ã¤Æ¡©ËÜÅö¡©¡×
PK¥ß¥¹¤âÄ¢¾Ã¤·¤¹¤ëÄ¾ÀÜFKÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï3·î9Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡Á°È¾Áá¡¹¤ËPK¤ÇÀèÀ©¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¨¡¼¥¹FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊFK
¡ËÃÆ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢PK¼ºÇÔ¤Ë³¤³°¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢FWµÜÂåÂçÀ»¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤ÈDF¿¹½Å¿¿¿Í¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£À¶¿åÍ¦¿Í¼ç¿³¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿À¸Í¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Çºòµ¨J1ÆÀÅÀ²¦¡õMVP¤ÎÂçÇ÷¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤Ë¡£ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹ï¤à½õÁö¤ò¼è¤Ã¤Æ±¦Â¤ÇÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥·¥å¡¼¥È´ÖºÝ¤ËÂ¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯¥´¡¼¥ë¤Î±¦¤Ø¡£¥¹¥í¡¼±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼´Â¤Îº¸Â¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¼Ç¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹FW¤Ëµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ê¤«¡¢³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÌÇò¤¤±ÇÁü¤ä²èÁü¤ÎÅê¹Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖOut Of Context Football¡×¤ÏÂçÇ÷¤ÎPK¤òÅê¹Æ¡£³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥ï¡¼¥¹¥È5¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö²¿¤À¤Ã¤Æ¡©ËÜÅö¡©¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤·Ð¸³¤À¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤ËFK¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡È¥ß¥¹Ä¢¾Ã¤·¡É¤È¤Ê¤ëFKÃÆ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë