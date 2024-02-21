ÀÖÀ±·û¹»á¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÊç¶âÅðÆñ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Î£Ï£Â¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë½Ð±é¡£µþÅÔ»ÔÆâ¤Î»û¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÊç¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ»Ô¤Î¾¡ÎÓ±¡¤Ç£±£¶Æü¡¢Éü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Êç¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ËÜÆ²¤Ë¸½¤ì¤¿ÃË¤¬¤µ¤¤Á¬¤òÆþ¤ì¤¿¸å¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÊç¶âÂæ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£Êç¶â¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Âæ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢»æÊ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èï³²³Û¤Ï¹ç·×£²£°£°£°±ß¶á¤¯¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅðÆñ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÀ±¤Ï¡ÖÀàÅð¼«ÂÎ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Á±°Õ¤ÇÊç¶â¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÉ¬¤º¤³¤¦¤¤¤¦ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÊý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Èá¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¿Í¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£