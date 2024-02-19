JR東日本とJR北海道は、「北海道＆東日本パス」を発売する。

新幹線を除くJR東日本線、JR北海道線、青い森鉄道線、IGRいわて銀河鉄道線、北越急行線の全線の普通・快速列車の普通車自由席とBRTが、連続する7日間乗り降り自由。

新幹線や特急列車を利用する場合は、利用区間の乗車券と特急券が必要となる。ただし、北海道新幹線の新青森〜新函館北斗駅間では、両駅間内での相互発着の場合に限り、立席特急券を別途購入することで普通車の空いている席が利用できる。また、石勝線の新得〜新夕張駅間と奥羽本線の青森〜新青森駅間は、区間内相互発着の場合に限り、特急・急行列車の普通車自由席を利用できる。3月16日からは、石勝線の新得〜新夕張駅間と室蘭本線の東室蘭〜室蘭駅間は、区間内相互発着の場合に限り、特急・急行列車の普通車指定席を利用できる。

価格は大人11,330円、小児5,660円。発売期間は2月20日から4月16日まで、利用期間は3月1日から4月22日まで。

2023年には設定があった、「北海道＆東日本パス」と合わせて利用できる「北海道＆東日本パス北海道線特急オプション券」は設定しない。