¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉŽ¤·è»»»ñÎÁ¤«¤é¥Ý¥¨¥à¤¬¾Ã¤¨¤¿°¥½¥
¾å¾ì´ë¶È¤¬»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¸ø³«¤¹¤ë·è»»Ã»¿®¤ä³ô¼ç¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤ë¡Ê²èÁü¡§¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¾å¾ì´ë¶È¤¬»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¸ø³«¤¹¤ë·è»»Ã»¿®¤ä³ô¼ç¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ê¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤ë¤â¤Î¡£¸ÄÀ¤¬¶¯¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢»þ¤Ë°Õ¿Þ¤»¤ÌÈ¿±þ¤òÅê»ñ²È¤¿¤Á¤«¤é½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¿·Ãø¡ØÇã¤¤Éé¤±¤ëÆüËÜ¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢Ä´Ã£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ºä¸ý¹§Â§»á¤Ë¤è¤ëÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡ÖÀ¤³¦¤Î¡Ê¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤¡Ë¾¦Çä¸«Ê¹Ï¿¡×¡£Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡ÊÃø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤Ïµ»öºÇ¸å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Àè½µ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è»»½ñ¤äÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶½Ì£¿¼¤¤É½¸½¤äÊÑ²½¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¤Ä¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¡³ÚÅ·¤Î¸«»ö¤Ê¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2023Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡üÇä¾å¼ý±×¡§2Ãû713²¯±ß
¡ü±Ä¶ÈÍø±×¡ÊÂ»¼º¡Ë¡§¢¥2128²¯±ß
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Á°´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¡ÊÂ»¼º¡Ë¤Ï¢¥3716²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é²þÁ±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î±Ä¶ÈÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤Ë¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤¬³ÚÅ·´ØÏ¢¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î²ÃÆþ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¸·¤·¤¤¡£
¡ü¥â¥Ð¥¤¥ëÇä¾å¼ý±×¡§3646²¯±ß
¡ü¥â¥Ð¥¤¥ëÂ»±×¡§¢¥3375²¯±ß
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢Çä¾å¹â¤ÈÆ±Åùµ¬ÌÏ¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³ÚÅ·¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¤Î¡Ö·è»»¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤À¡£
¡È¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦²Õ½ê¤Ë¤³¤¦¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÀ»ú¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ï»ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÚÅ·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡ã¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤ä·ÀÌó¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Non-GAAP±Ä¶ÈÂ»¼º¤ÏÁ°Ç¯Èæ1,417²¯±ß¤ÎÂçÉý²þÁ±¤È¤Ê¤ë3,375²¯±ß¡¢Non-GAAP EBITDA¤ÏÁ°Ç¯Èæ1,599²¯±ß¤ÎÂçÉý²þÁ±¤È¤Ê¤ë1,791²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡£¡ä
¡ã³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÃ±ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë2023Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¼ý±×¤Ï2,249²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ17.7¡óÁý¡Ë¤ÇÁý¼ý¡£Non-GAAP±Ä¶ÈÂ»¼º¤ÏÁ°Ç¯Èæ1,368²¯±ß¤Î²þÁ±¤È¤Ê¤ë3,225²¯±ß¡£¡ä
¡Ê²èÁü¡§³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·è»»¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Á°¼Ô¤Ï¡ÈÀÖ»ú¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¸å¼Ô¤â¡ÈÂ»¼º¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
·è»»¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÎáÏÂ¤Î³ÚÅ·Ê¸Ë¡¡×
Æ±»þ¤Ë·è»»¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¤ÏÀ¨¤¤¡£°ìÆÉ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡üÏ¢·ëÇä¾å¼ý±×¤Î¾å¾º¡¢27´üÏ¢Â³Áý¼ý¤ÎÃ£À®
¡ü¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸úÎ¨¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸úÎ¨¤Î¾å¾º
¡ü¼çÍ×KPI¤ÎÃ£À®
¤Ê¤É¤¬Îóµ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê²èÁü¡§³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×·è»»¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤ª¡¢»ä¤Ï³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿ô»ú¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤¬Å°ÄìÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏMBA¤ò¤³¤¨¤¿¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤È¤·¤Æ¤µ¤ó¤µ¤ó¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¹ß¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·è»»·ë²Ì¤Ï¤µ¤Û¤ÉË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àä¹¥Ä´¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥°¥é¥Õ¤¬Â³¤¯¡£¤³¤ì¤ÏÎáÏÂ¤Î³ÚÅ·Ê¸Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥é¥Õ¤ò¹©É×¤·¡¢¤¤¤«¤ËÂÐ³°È¯É½¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Î¤¤ï¤á¤Æ¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬¶µºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ÚÅ·¤Î·Ð±Ä´´Éô¤ÏÍ¥½¨¤ÊÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ¬Ç¾¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡¢¸«»ö¤Ê·è»»»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÑéÌÜ¤»¤è¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉÆÈ¼«¥Ý¥¨¥à¤Î°¥½¥
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÏÆ±¤¸¤¯2023Ç¯12·î´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡üÇä¾å¼ý±×¡§76²¯±ß
¡ü±Ä¶ÈÍø±×¡ÊÂ»¼º¡Ë¡§¢¥27²¯±ß
¤³¤ì¤âÁ°´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¡ÊÂ»¼º¡Ë¤Ï¢¥35²¯±ß¤À¤«¤é²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇä¾å¼ý±×¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ä¶ÈÂ»¼º¤À¤«¤é¸·¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ê¥Ã¥Á¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤À¤¬¡¢¸½¶â¤ÏÁ°´ü¤Î168²¯±ß¤«¤é120²¯±ß¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¸º¾¯¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Â¿½Å¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¦YouTube¡¦TikTok¤Ê¤ÉÌµ¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÄ´ÍýÆ°²è¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡ü¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤ÇºßÂð¤Ë¤è¤ëÄ´Íý¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢³°½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È
¡ü¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÎÄ´Íý»Õ¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÄ´ÍýÊýË¡¤ò°ÍÂ¸¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È
¡ü¥ì¥·¥Ô¼«ÂÎ¤¬¼ý±×¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤â¸«¤ëµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉÎ®¤Î¥Ý¥¨¥à¤¬·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á°´ü¡Ê2022Ç¯12·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡Ë¤Î»ñÎÁ¤Ï¤«¤Ê¤êÆÉ¤Þ¤»¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Åö²ñ¼Ò¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¡£¡×¡Ê¡ÚÄê´¾Âè2¾ò2¹à¡Û¡Ë¤È¹â¤é¤«¤Ëëð¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»ñÎÁ¤Î1ÊÇ¤Þ¤ë¤Þ¤ëÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¡ÖÅö²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ØËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Îµ½Ò¤¬Â³¤¡¢¡ÖOur vision¡×¤È¾Î¤·¤¿ÍýÇ°¤ÎÊÇ¤âÂ¿¤¤¡£
Á°´ü¤Ï·è»»ÀâÌÀ»ñÎÁ¤¬31ÊÇ¤â¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉÎ®¥Ý¥¨¥à°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»ñÎÁ¹½À®¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÍÌ¾¤Ê¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¡É¥Ý¥¨¥à¡É¡Ê²èÁü¡§¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë¡¿³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ËÆâ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¤½¤ì¤¬¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ë¡¢º£²ó2023Ç¯12·î´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤Ï11ÊÇ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¼Â¤Ë¡¢65¡ó¤Î¥«¥í¥ê¡¼¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´Íý¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¿Í¡¹¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È»×¤¦¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¤·¤«¤â¡¢2022Ç¯4Q¤ÎÏ¢·ë½¾¶È°÷¿ô¤¬409¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2023Ç¯¤Î4Q¤Ï147¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë64¡ó¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥Ý¥¨¥à¤òÁ´¼Ò°÷¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¾éÃÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Æ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò¡¢·è»»½ñ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÈéÁêÅª¤«¤ÄÉ½ÁØÅª¤Ê»ØÅ¦¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤È´ë¶È·è»»¤ÎÉ½ÁØÈãÉ¾¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Êºä¸ý ¹§Â§ ¡§ Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¶ÈÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¹Ö±é²È¡Ë