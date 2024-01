今月12日、民家の冷凍庫から人間の頭部が発見されたというニュースが アメリカ より届いた。家主は引っ越してきたばかりで、前の家主から無料でいくつかの家財を譲り受けており、冷凍庫はそのうちの1つだった。現時点で、遺体の身元は特定されていないという。米ニュースメディア『USA TODAY』などが伝えた。米コロラド州メサ郡保安官事務所は今月12日、グランド・ジャンクション市ピニオン通りにある民家から「人間の頭部を見つけた」と通報を受け、現場に急行した。午後2時半に現場に到着すると、玄関前の庭に置かれた冷凍庫の中に頭部を発見した。

近隣住民の話によると、この民家は最近売却されたばかりで、新しい家主は前の家主からいくつかの家財を無料で譲り受けていた。新しい家主はそれらのうち必要のない物を処分するため、SNSで引き取り手を募集していたという。そして、ガレージに置かれていた冷凍庫を引き取ってもらおうと考え、掃除をするために中を開けたところ、動物の肉の下に黒い入れ物が置かれていた。その中身を確認すると人間の頭部だったことが分かり、通報することになった。かつてこの家に住んでいたのは女性とその息子で、親子は家が売れた当日に出て行ったそうだ。近所の人は、「私が知る限り、息子さんが母親の面倒を見ていたようで、家に人を招くようなことはあまりなかったみたいです」と話している。メサ郡保安官事務所は殺人事件として捜査を進めており、18日に出された声明では、検死官事務所による検死の結果、発見されたものが人間の頭部と手であることが確認されたと述べている。同事務所は死因や被害者の性別については明らかにせず、「さらなる捜査が完了するまでは、現時点でほかにお答えできることはありません。今回のような事件は時間がかかるため、捜査が続く間、市民の皆さんにはご理解いただきますようお願いします。徹底的かつ詳細な捜査は、我々にとって最優先事項です。被害者とそのご家族に敬意を払うとともに、確実に被害者の身元を特定できるように努めます」とコメントした。このニュースが複数のメディアで報じられると、「犯人が見つかってしっかりと裁きを受けてほしい」「被害者の身元が早く特定されることを祈りたい」「頭と手が見つかって、体はどこ?」「なんて悲しくて恐ろしい事件なの」「冷凍庫に遺体があると知りながら家を売るなんて、どんな神経をしているの?」「上にあったという動物の肉も怪しいな」といったコメントが寄せられている。ちなみに2022年8月にはニュージーランドで、オークションで落札したスーツケースの中から、複数の遺体が発見されたという恐ろしい事件が注目を集めていた。画像は『USA TODAY 2024年1月18日付「Police investigating homicide after human remains found in freezer of Colorado home」(Mesa County Sheriff’s Office)』『Metro 2024年1月18日付「New homeowners find human head in freezer while cleaning」(Picture: FOX 31)』『Newshub 2022年8月15日付「Human remains found at Auckland home were part of trailer load of items picked up from storage unit」(Credits: Newshub.)』『KSDK.com 2019年7月30日付「‘I want more answers’ | Man finds frozen baby in mom's freezer in south St. Louis」』『Yahoo News Australia 2020年6月22日付「Teens make terrifying discovery in suitcase during TikTok challenge」(Source: TikTok/ughhenry)』『The Daily Star 2022年2月20日付「Woman’s ‘skeleton’ found two years after neighbours noticed ‘horrific stench’ in flat」(Image: Google Maps)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)