Jリーグ、能登半島地震の復興支援活動『Jリーグ TEAM AS ONE 義援金募金』の実施を発表

Jリーグは5日、令和6年石川県能登半島地震に対する支援として、『Jリーグ TEAM AS ONE 義援金募金』を実施することを発表した。

今回の発表によると、2024年元日に発生した令和6年石川県能登半島地震に対する復興支援活動として、『Jリーグ TEAM AS ONE 義援金募金』を実施するとのことだ。義援金募金は、Jリーグ側が指定する口座への振込の他、Jリーグ・Jクラブの試合(公式・非公式)および各公式行事やイベントなどにおいても実施するという。

以下、リリース通り。

「令和6年石川県能登半島地震により、亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます」

「被災された地域の皆さまにおかれましては、現在も余震が続き、寒さも厳しい中で予断を許さない状況が続いていることと思いますが、一日も早く被災地の皆さまが平穏な日常を取り戻せることを切に願っております。この度の地震で被災された皆さまを支援するために、復興支援活動として『Jリーグ TEAM AS ONE』義援金募金を実施いたします。なお、義援金募金は下記口座振込のほか、Jリーグ・Jクラブの試合(公式・非公式)および各公式行事やイベントなどにおいても実施し、日本赤十字社などを通じてできるだけ早期に被災地へお届けいたします。また、Jリーグからも義援金を拠出する予定で、金額などについてはあらためてご報告いたします」

「こうした状況においても、サッカーには人を元気にする力があると信じています。被災地域をホームタウンとするJクラブをはじめ全国のJクラブと連携し、復興支援に取り組んでまいります。日本全国の皆さまからも『TEAM AS ONE』募金などへのご協力を通じて温かいご支援をいただきますよう、心よりお願い申し上げます」

■『Jリーグ TEAM AS ONE 義援金募金』の概要

名称:Jリーグ TEAM AS ONE 義援金募金( 令和6年能登半島地震 期間:2024年4月末まで受け付け▼口座振込振込先口座:三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通 0194224公益社団法人日本プロサッカーリーグTEAM AS ONE 募金口 理事長 野々村 芳和寄付先:日本赤十字社「令和6年能登半島地震災害義援金」▼Jリーグ・Jクラブの試合(公式・非公式)および各公式行事やイベントなどでの募金実施場所:Jリーグ・Jクラブの試合(公式・非公式)および各公式行事やイベント会場、クラブハウスなど実施日:Jリーグ・Jクラブ各公式サイトなどでご確認ください寄付先:日本赤十字社「令和6年能登半島地震災害義援金」、または各Jクラブが選定した寄付先