¹ËöÎÃ»Ò¡õÄ»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¡¡ºÆº§¤Ø¤Îà¾ãÊÉá¡¡Êä½þÌäÂê¤¬Æñ¹Ò¤·²¸¿Í¼ÒÄ¹¤È¤â¹Â
¡¡½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê£´£³¡Ë¤È¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¤È¤ÎàºÆº§á¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë£×ÉÔÎÑÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¡£Íâ£··î¤Ë¹Ëö¤Ï¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó»á¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯£±£²·îËö¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¡¢Ä»±©»á¤¬Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤È¤ÎÎ¥º§¤¬£±£±·î¾å½Ü¤ËÀ®Î©¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¸¢¤ÏºÊ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢°ìÉô¤ÇÄ»±©»á¤È¹Ëö¤¬Ç¯Æâ¤ËºÆº§¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÆº§¤Ø¤Îà¾ãÊÉá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¹Ëö¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇå½þÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¤è¤ëÌµ´ü¸Â¶à¿µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«Ãæ»ß¤ä£Ã£Í¤Ê¤É»Å»ö¤Î¹ßÈÄ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¿ô²¯±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¹Ëö¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÆÈÎ©¤·¤ÆÄ»±©»á¤È¤ÎºÆº§¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ£»¨¤ÊÇå½þÌäÂê¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹Ëö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£×ÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÎÊóÆ»¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®Íê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò·ãÇò¡£¼«¤é¤ÎÉÔÎÑ¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸øÁ³¤Èà»öÌ³½êÈãÈ½á¤òÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¹Ëö¤È£²£µÇ¯°Ê¾å¤âÆó¿Í»°µÓ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿à²¸¿Íá¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¡¢ÁÐÊý¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤Û¤Éµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÎ¾¼Ô¤¬´Ø·¸²þÁ±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç¤É¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Çå½þÌäÂê¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ëö¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â·ÝÇ½³èÆ°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¤è¤ë¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÇå½þ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤ÈÆÈÎ©¡õºÆº§¤òÇ§¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö¤ÎÄ»±©»á¤Ï£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï°¦¤ÈÁÛÁüÎÏ¤Ç¡¡Á´ÎÏ¤Çî²¿Ê¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ËÅê¹Æ¡££²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦ÃåÃÏ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£