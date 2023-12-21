¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡Ä¡×25ºÐ½÷À¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¹¤ÚÈà»á¤Î¼ÂÂÖ¡×
¸½ºßÂçÎÌÈ¯À¸Ãæ¤Î¥ì¥¹¤Ê¤Ò¤È¤Ó¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ì¥¹¤Ó¤È¡×¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¡¢TV¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç³èÌöÃæ¤Î¡¢Îø¿Í¡¦É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê½êÄ¹¤Î»°¾¾¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¢Îø°¦¥ì¥¹¤È¡¢¥ì¥¹¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤ó°é¤Á¤ÎÈà»á¤È¤Î¡Ö³Êº¹¸òºÝ¡×¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ½÷À¤Î¤ªÇº¤ß¡£»°¾¾ÀèÀ¸¤¬¡¢¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÍÚ¹á¡Ê25ºÐ¡Ë¡¢¶ìÏ«¥ì¥¹¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤ÞÈà»á¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¯
¡Ú¥ì¥¹¤Ê¤Ò¤È¤Ó¤È¡Ûvol. 226
¼«Å¾¼Ö¤Ç3¥¥íÀè¤Î¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÄÌ¶Ð¤¹¤ëÍÚ¹á¡£Å·µ¤¤¬¤¤¤¤Æü¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£ÃÏ¸µ½¢¿¦¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë»É·ã¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤ÇÃù¶â¤â¤Ç¤¤ë¤«¤éºÇ¹â¡£¡¡µ¡·ù¤è¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤é¼Ö¤Î²»¡£¶¹¤¤Æ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¼¤Ã¤³¤Ë´ó¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¥¬¥Ã¥³¡¼¥ó¡ª¡¡ÃÊº¹¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÚ¼ê¤ÎÁð¤Î¾å¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º¸¼ê¼ó¤Ë·ãÄË¡£¤ä¤Ð¤¤¡£ÀÞ¤ì¤¿¤«¡£¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤éÍÚ¹á¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ËÍ¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¡×¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Êø¤·¤Æ¤³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¼¡×¡ÖÇ±ºÃ¤«ÀÞ¤ì¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±ØÁ°¤ÎÀ°·Á³°²Ê¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾è¤Ã¤Æ¡×
ÃÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¹üÀÞ¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÅÚ¼ê¤ËÄä¤á¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢Ç±ºÃ¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡£Å½¤êÌô¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÄÇ¯¤¬¥í¥Ó¡¼¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾»É¤ò¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼£¤ë¤Þ¤ÇÉÂ±¡Âå½Ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡È¸æÆ²´Ý»º¶È¡¡¸æÆ²´Ý¹¸µ×¡¡MIDOUMARU¡¡AKIHISA¡É
¤¨¤¨¤¨¡ª¡¡ÃÏ¸µ¤ÇºàÌÚ²°¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤ó¤«¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ëÃÏ¼ç¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÍÚ¹á¤Ï¶²½Ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²ø²æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¹¸µ×¤«¤éÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¼£¤ê¤«¤±¤¿¤³¤í¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡©¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¡²Ö¤è¤êÃË»Ò¤Î¥ê¥¢¥ëÈÇ¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×ºÒ¤¤Å¾¤¸¤Æ¤ÎÈà»á¤Î½Ð¸½¤ËÍÚ¹á¤Ï·Ú¤¯¥Ð¥ó¥¶¥¤¡£
³Ú¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¤¬Â³¤¯Îø°¦½é´üÃÊ³¬¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ÍÚ¹á¤Ï¡ÖÃÏ¸µ½¢¿¦¡¢Àµ²ò¤À¤¢¡×¤ÈÊì¤äÍ§Ã£¤È´ò¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤ó°é¤Á¤Î¹¸µ×¤Ë¤À¤ó¤À¤ó°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ËÅ¥¿å¤¬¤Ä¤¤¤Æ±ø¤ì¤¿¤é¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤Ç¶á¤¯¤Î·¤²°¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢¿·ÉÊ¹ØÆþ¡£±ø¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ¹°÷¤Ë¡Ö¼Î¤Æ¤È¤¤¤Æ¡×¤È¥¯¡¼¥ë´é¡£¡Ö¤¨¤¨¡©¡¡¥Ê¥¤¥¤Î¤¿¤Ã¤«¤¤¤ä¤Ä¡¢¼Î¤Æ¤ë¡©¡¡Àö¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÈÖ¹â¤¤¤ä¤Ä¤«¤é½ç¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤½¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Ë¥¿¥á¸ý¡£¡ÖºÑ¤ó¤À»®¤ÏÂ¨¹ï²¼¤²¤Æ¤è¡×Åª¤Ê¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¾å¤«¤éÌÜÀþ¡¢¼ºÎé¤À¤è¡×¡Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¿·µ¡¼ï¤¬½Ð¤ë¤ÈÂ¨Æü¹ØÆþ¡£¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³»È¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤È1Ç¯»È¤¨¤Ð²¼¼è¤ê¤ÇÆÀ¤¹¤ë¡×¡Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤À¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ËÁ´Íç¤Ç¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤â¤·¤Ê¤¤¡£ÍÚ¹á¤Ë¡Ö¹¥¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÎÈ¯¸À¡£ºÇ½é¤Ï¤È¤Þ¤É¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó¤·¤¿¤é´·¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«²æËý¤Ç¤¤ë¡£·èÄêÅª¤ËÌµÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹¸µ×¤È¤ÎÎø°¦·ÑÂ³¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú»°¾¾¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¿Åù¤òëð¤¦»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡È³Êº¹º§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤Þ¤ÀÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÎã¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÀ¤´Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤é¤·¤·ëº§¤Ï¤¿¡¼¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª²ÈÊÁ¡¢¿Æ¤Î»ñ»º¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ä¼ýÆþ¡¢³°¸«¡Ä¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¾å²¼¤¢¤ë¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³Êº¹º§¡£³Êº¹¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤ëÂ¦¤¬¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎ¥º§¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡£
ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Î¡È³Êº¹¸òºÝ¡É¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÍÚ¹á¤µ¤ó¤Î¥¶¥ï¥Ä¥ÄøÅÙ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤··ëº§¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÈà¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¥¢¥ì¥³¥ì²ðÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤·¡£²Ç¸ÈÌäÂê¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤ï¤¿¤·¤Î¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÍÚ¹á¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¡×¤ÎÈà¤Î¸ÀÆ°¡£¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¤ÎË·¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤È¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¤Ç¤âÎéµ·¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ë¡¢¸¬µõ¤Ê¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡ª
¶ìÏ«¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤¼Á¤ÎÌäÂê¤«¤È¡£ÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡£Èà¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Èà¤¬»ñ»º²È¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÉÔ·òÁ´Îø°¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¸À¤¤¹ç¤¦´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¸å¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤¼¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«ÍýÍ³¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö³Êº¹Îø°¦¡¢²ÖÃË¡Ê¤Ï¤Ê¤À¤ó¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤á¤¶¤½¤¦¡£ÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢µ¤¹â¤¤¿´»ý¤Á¤ÇÁê¼ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤À¡×
»°¾¾¡¡¿¿Í³Èþ¡¡Îø¿Í¡¦É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê½êÄ¹¡¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£¥Ð¥Ö¥ë´üÄ¾¸å¤ËHanako¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼çÉØ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¡£¤½¤Î¸å¼çÉØ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£¼çÉØ¥â¥Ë¥¿¡¼£´ËüÌ¾¤òÊú¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¼çÉØ¸þ¤±¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉ×ÉØÃç¡¢ÎøÃç¤ËÇº¤àÌ¤º§´ûº§½÷À²ñ°÷1Ëü3ÀéÌ¾¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÉ×ÉØÃç¡¦·ëº§¡×¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î·ëº§¡×¡ÖED¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯¹Í»¡¤·¡¢Îø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¹Ö±é¡¦¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡£20Âå¼ã¼Ô¥µ¡¼¥¯¥ë¤â±¿±Ä¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÎø¤È¥»¥Ã¥¯¥¹´Ñ¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¡Ö·¯¤È¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡Êkadokawa)¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¤Û¤«³Æ¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
©fizkes/Adobe Stock
Ê¸¡¦»°¾¾¿¿Í³Èþ