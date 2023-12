オリジナルキャストも登場！伝説のドラマ『マッシュ』の特別番組が放送されることに

テレビ界に革命を起こした伝説のドラマ『マッシュ』の特別番組が米FOXで放送されることが決定。オリジナルキャストのインタビューも盛り込んだ貴重な番組になると、米Deadlineが伝えている。

【関連記事】【海外ドラマランキング】全米歴代“最終回”視聴率TOP20

本国アメリカで2024年1月1日(月)20時より放送されることが決定した2時間の特別番組『MASH: The Comedy That Changed Television(原題)』。ロバート・アルトマン監督の戦争風刺映画『M★A★S★H マッシュ』を元に、米CBSにて1972年から1983年まで放送されてエミー賞14冠を達成した名作コメディ『マッシュ』の成功を祝う内容で、オリジナルキャストや製作陣による貴重なインタビューを中心に構成され、これまでに見たことのない貴重な舞台裏の映像や写真、逸話などとともに、どのようにドラマ史に残る名作が出来上がったのかが明かされるという。

ホークアイ・ピアス役のアラン・アルダやレーダー・オライリー役のゲイリー・バーゴフ、マッケイ神父役のウィリアム・クリストファー、マックスウェル・クリンガー役のジェイミー・ファー、B.J.ハニカット役のマイク・ファレル、トラッパー・ジョン・マッキンタイア役のウェイン・ロジャース、マーガレット・“ホット・リップス”・ホリハン役のロレッタ・スウィット、そして製作総指揮のジーン・レイノルズとバート・メトカルフェがインタビューで登場。さらに故人となったクリエイターのラリー・ゲルバートやフランク・バーンズ役のラリー・リンヴィルは映像集や秘蔵インタビューの中で姿を見せる。

リリースによれば、「『マッシュ』の11シーズンにわたるユニークな体験や思い出を盛り込んだこの特別番組は、見る者を笑いに誘うだけでなく心の琴線にも触れ、懐かしい高揚感とともにアイコニックなシットコムの今なお続く輝きを祝う」と紹介されている。

「『マッシュ』は単なる素晴らしいドラマではなく社会現象そのものです。同じエピソードで世代を超えた視聴者は笑って泣いて、考えさせられてきました」と話すのは、この特別番組の製作総指揮を手掛けるジョン・シャインフェルドとアンディ・カプラン。「革新的な古典的テレビ番組への前例のない機会を生み出すため、FOXと手を組めてワクワクしています」

「『マッシュ』はテレビの歴史の年代記において最も象徴的なシットコムの一つ。第4077移動野戦外科病院(MASH)の隊員たちが朝鮮戦争の最前線で人命を救いながら、いかに正気を保ったかをコメディタッチで描いた、時代を超えた作品です」とFOX幹部のダン・ハリソンもコメント。「ラリー・ゲルバート、ジーン・レイノルズ、バート・メトカルフェは、唯一無二の存在であるアラン・アルダ率いるアンサンブルキャストのおかげもあり、この素晴らしいコメディに命を吹き込みました。FOXはこれまでに作られた最高のコメディの一つの画期的な成果を祝えることを誇りに思っています」

1983年2月28日に放送されたシリーズ最終回は1億人以上が視聴と、米国史上最高の視聴率を記録。40年経った今もなおこの記録は破られていない。アランをはじめとした懐かしのキャストの近況を見られる機会はなかなかないだけに、楽しみにしているファンも多いに違いない。(海外ドラマNAVI)

'MASH': The Comedy That Changed Television' Special Set At Fox; Includes Interviews With Original Cast Members Alan Alda, Mike Farrell, More https://t.co/Z2h7iS4hcY

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 6, 2023