お笑いタレントでボディビルダーのなかやまきんに君が14日、自身のX(旧Twitter)を更新し、ボン・ジョヴィ本人からお礼メッセージを受けたと明かした。

【画像】「筋急速報!」ボン・ジョヴィ本人からのメッセージに喜び爆発

はじめにボン・ジョヴィの日本レーベル公式がXに、「レコチョク年間ランキング2023」洋楽ランキング1位を「It's My Life」が獲得したという内容を投稿。それに対してボン・ジョヴィ本人が、「Thank you @kinnikun0917 for the support」と、きんに君のサポートに感謝のコメントを寄せ、さらに「Keep up the good training!」と締めくくった。

本人からの突然のメッセージにきんに君は、「【筋急速報】」と題し、ボン・ジョヴィのライブ観戦時の写真を添えて「えーーー!?なんと、Bon Joviさんの公式アカウントにて僕へメッセージをして頂きましたー」と絵文字付きで喜びを爆発。続けて「レコチョク2023洋楽ランキング第1位おめでとうございます。いつもボン・ジョヴィさんの「It’s My Life」を使わせていただき、ありがとうございます」と感謝を伝え、「パワー」と締めくくった。

ユーザーからは「すご!すご過ぎる!」「いつか生歌コラボ見てみたい」「えらいこっちゃ」などと寄せられ、賑わいを見せていた。