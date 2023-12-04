¡Ö48Ç¯Á°¤Ë¡Ä¡×J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢S¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¤é¥»¥ì¥Ö¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¡Ä»þ¸úÅ±ÇÑ¤Ç¡ÖÀ²Ã³²ÄóÁÊ¡×¤¬Â³¡¹
ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Æ15Ç¯¤ÎÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤ÇÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ø¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡Ù¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥í¡¼¥º¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥¨¥¢¥í¥¹¥ß¥¹¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¤é¤¬ËÜÍè¤Ê¤é»þ¸ú¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Æ70Ç¯Âå¤Ê¤É¤Î²áµî¤ÎÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ìÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡Æ15Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅª²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ç¡¢TMZ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÊ¾õ¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯8·î¡¢NY¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤«¤é1¤ÄÎ¥¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶¹ð¤Î½÷À¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½÷À¤Ë
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×
¤È¸À¤¤¡¢²°¾å¤Î±ü¤Î¥¨¥ê¥¢¤Þ¤ÇÈà½÷¤ÎÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¶»¤òÙæ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½÷À¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤È¸¶¹ð½÷À¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤Ï¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÀÅªË½¹Ô¡¢µÔÂÔ¡¢Ë½¹Ô¡¢Ë½ÎÏ¡×¤Ë¤è¤ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÈï¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢Êä½þÅªÂ»³²Çå½þ¤ÈÄ¨È³ÅªÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Å¹¤ÇË½¹Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤ò´Þ¤à¿ô¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ß¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ï
¡Öµ¿ÏÇ¤Î»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Èµ¿ÏÇ¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¡£½÷À¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤é¡¢È¿ÁÊ¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¡¢ºÛÈ½¤Î¤Ê¤ê¤æ¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÊÆ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¡Ø¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥í¡¼¥º¤Ï¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤«¤é34Ç¯Á°¤ÎÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ¤ÇÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¸½ºß61ºÐ¤Ç¤¢¤ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¡¼¥é¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¡Æ89Ç¯2·î¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¥í¡¼¥º¤«¤éË½ÎÏÅª¤Ë½±¤¤¤«¤«¤é¤ì¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ11·î22Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ»ï¡Ø¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î ¡È¥Ú¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ ¡È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥±¥Í¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ§¿Í¤ÈNY¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¥í¡¼¥º¤Ë²ñ¤Ã¤¿¸å¡¢¥í¡¼¥º¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¡¼¥º¤Ï¥±¥Í¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÎÎ¾¼ê¤ò¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¸å¤í¼ê¤ËÇû¤ê¡¢Æ±°Õ¤Ê¤·¤ËÈà½÷¤ÎæêÌç¤ò¥ì¥¤¥×¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡£¥í¡¼¥º¤¬
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÅª²÷³Ú¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ë½êÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤¤¡¢
¡ÖÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë´¶¾ðÅª¡¢ÆùÂÎÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ê±Æ¶Á ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×
¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥º¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï
¡Ö¥í¡¼¥º»á¤Ï¸¶¹ð¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤³¤Î²Í¶õ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×
¤Èµ¿ÏÇ¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥é¡¼¤Ï48Ç¯Á°¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥Ù¥ê¥Î¤µ¤ó¤Ï¡Æ75Ç¯¤Î²Æ¤Ë17ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËNY¤Ç¥¿¥¤¥é¡¼¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ11·î2Æü¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£Page Six¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
27ºÐ¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¤ÏÆÍÁ³¥Ù¥ê¥Î¤µ¤ó¤Î¼ê¤òÄÏ¤ß¡¢Èà½÷¤òÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢
¡ÖÈà½÷¤Î¹¢¤Ë¼«¿È¤ÎÀå¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡×
¡ÖÈà½÷¤ÎÂÎ¡¢¶»¡¢¤ª¿¬¡¢À´ï¤ò¤µ¤ï¤ê¡¢Éþ¤òÃ¦¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊÉ¤ËÈà½÷¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¡×
¤È¥Ú¥ê¥Î¤µ¤ó¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥é¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÊÌ¤Î½÷À¤«¤é¡Æ73Ç¯¤Ë¤Þ¤À16ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¤¬Èà½÷¤ËÃæÀä¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÀÅªË½¹ÔÈï³²¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÄóÁÊ¤Ï2¿ÍÌÜ¤À¡£
¥¿¥¤¥é¡¼¤ÏÈà½÷¤Î¹ðÈ¯¤òÈÝÄê¤·¡¢¸¶¹ð¤Ï2¿Í¤ÎÀÅª´Ø·¸¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Ê¤¼¡¢48Ç¯¤âÁ°¤Î»ö·ï¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¤³¤ì¤Ï»þ¸ú¤¬·Ð²á¤·¤¿ÀÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Ì±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥¢¥À¥ë¥È¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡ÊASA¡ËË¡¤ÇÄóÁÊ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡ÖASAË¡¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎË¡Î§¤Ç¡¢»þ¸ú¤¬·Ð²á¤·¤¿ÀÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¡¢¡Æ22Ç¯11·î24Æü¤«¤é¡Æ23Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½£Ë¡¤ò²þÀµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡Ë
NY½£¤Ç¤ÏÀÈÈºá¤Î»þ¸ú¤Ï½Åºá¤¬6Ç¯¡¢·Úºá¤Ç2Ç¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎASA¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Æ23Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ìó130·ï¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±»á¤ÎÀ¸Â¸Ãæ¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢±ÑBBC¤ÎÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±»á¤Î»à¸å¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr..¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÆ±ÍÍ¤ÎÀÈï³²¤òº¬Àä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âNY½£¤ÎASAË¡¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤òÀ©Äê¤·¤Æ²áµî¤ÎÀÈï³²¤òÀö¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
Ê¸¡§ºåËÜ ÎÉ¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¸µ¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡ÙÊ¸²½¼Ò²ñÉôÉôÄ¹¡Ë
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØPlus¦ÁToday¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢·ÝÇ½¡¢±Ç²è¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£ÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷