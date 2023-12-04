ÆüÂç¡¦ÎÓÍý»öÄ¹¡¢°úÀÕ¼Ç¤¤òÈÝÄê¡¡¡Ö²þ³×¤ÎÅÓÃæ¡¢À®¤·¿ë¤²¤ë¡×
¡¡ÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Çµ¯¤¤¿ÌôÊª»ö·ï¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢ÎÓ¿¿Íý»ÒÍý»öÄ¹¤é¤¬4Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÂç³ØËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢ÎÓ»á¤Ï¡ÖÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Îº®Íð¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¡¢À¸ÅÌ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥éÄóÁÊ¡¡ÆüÂçÍý»öÄ¹¡Ö·¸ÁèÃæ¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ì¡×
¡Ö¥¢¥á¥Õ¥ÈÉôÇÑÉô¡×¤Ï·ÑÂ³¿³µÄ
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÓ»á¤Ï°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÆüÂç¤Î²þÁ±·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ë·è°Õ¤Ç¼Â¹Ô¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Î¸¶°ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤È²þ³×¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£·×²è¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÇÑ»ßÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íý»ö²ñ¤Ç·ÑÂ³¿³µÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°úÀÕ¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²þ³×¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÌôÊª»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢8·î5Æü¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬Éô°÷1¿Í¤òÂáÊá¡£ÆüÂç¤Ï8·î8Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö1¿Í¤Î³ØÀ¸¤ÎÉÔ¾Í»ö¡×¡ÊÎÓÍý»öÄ¹¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢10·î¤ËÊÌ¤ÎÉô°÷¤âÌ©Çä¿Í¤«¤éÂçËã¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉô°÷·×4¿Í¤¬Î©·ï¤µ¤ì¤¿¡£ÉôÆâ¤Ç°ãË¡ÌôÊª¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÈÈºá¡×¤È¤·¤¿ÀâÌÀ¤¬Âç¤¤¯Ê¤¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÂç¤¬Ê¸²Ê¾Ê¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢°ìÏ¢¤ÎÂç³ØÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï10·îËö¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢ÆüÂç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÅÔ¹ç¤è¤¯²ò¼á¤·¡¢¼«¸Ê¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ðËÜ»ÑÀª¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£´´Éô¤é¤¬ÌÜÀè¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡ÖÂçËã¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂçÍý»ö²ñ¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼ò°æ·òÉ×³ØÄ¹¤òº£Ç¯ÅÙËö¤Ç¡¢ÂôÅÄ¹¯¹Éû³ØÄ¹¤òº£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¼Ç¤¤µ¤»¤ë¤È·è¤á¡¢ÎÓÍý»öÄ¹¤ò¸ºµë50¡ó¡Ê6¥«·î¡Ë¤È¤·¤¿¡£ÆüÂç¤¬11·î30Æü¤ËÊ¸²Ê¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿²þÁ±·×²è¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÇÑÉôÊý¿Ë¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÍû±Ñ¹À¡Û