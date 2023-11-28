¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬à´ñÌ¯¤ÊÍñá¤ò»º¤ó¤ÇÁûÁ³¡¡Ì£¤ÏÉáÄÌ
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬´ñÌ¯¤Ê·Á¤ÎÍñ¤ò»º¤ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥°¥ê¥ß¥Ç¥£¥¢¡×¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡¢²¤ÊÆ¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÅÂå¤ÎÁõ¿È¶ñ¡Ö¸û¶Ì¡Ê¤Þ¤¬¤¿¤Þ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ù¥¤¥é¤Î¥â¥í¡¦¥É¡¦¥Õ¥§¥Ã¥íÃÏ¶èºß½»¤Î¥ì¥ó¥¬¿¦¿Í½õ¼ê¥Õ¥ê¥ª¡¦¥»¥¶¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥ê¥ç¤µ¤ó¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»º¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î²èÁü¤¬Í§¿Í¤Î´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°²È¥¤¥ë¥Ç¥¢¥Î¡¦¥·¥¦¥Ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç³È»¶¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥ê¥ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Íñ¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÎÍñ¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²«¿È¤Ï¤Ê¤¯Çò¿È¤À¤±¤À¤±¤É¡¢Çò¿È¤ÎÌ£¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍñ¤ÈÆ±¤¸Ì£¤Ç¤¹¡£²È¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤Æ¡¢·Ü¼Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Þ¤¿ÄÁ¤·¤¤Íñ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡½Ã°å»Õ¥Ç¥Ë¥ª¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤²¾Àâ¤Ï¡¢Íñ¤ò»º¤ó¤À¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÇÓÍñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²«¿È¤¬·çÇ¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£