モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」“ルフィ&チョッパー”ブランケット、“麦わらの一味”Tシャツ、ショルダーバッグに販売額相当の食事券、ネット予約は12月5日から

モスフードサービスは12月5日15時から、「2024モス福袋」のネット事前予約を開始する。税込5,000円。

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TVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションしたグッズ3種類と、販売額相当の「食事券5,000円分」が入った福袋。

事前予約はWEBのみで受け付ける。予約期間は12月25日まで。店舗での販売開始日は12月29日だが、予約期間内に完売する可能性がある。予約･販売の制限は、1人5個まで。一部店舗を除く全国の「モスバーガー」店舗で取り扱う。受取期間は、12月29日から2024年1月14日まで。

〈モスバーガー×TVアニメ『ONE PIECE』「2024モス福袋」(5,000円)〉

「2024モス福袋」の内容は、「大きなふわふわブランケット」「オリジナルTシャツ」「ミニショルダーバッグ」「お食事補助券 5,000円相当」。『ONE PIECE』とのコラボグッズは、いずれも「2024モス福袋」限定のデザイン。“麦わらの一味”を描いた専用の箱に入れて提供する。

モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」専用箱

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◆大きなふわふわブランケット

「大きなふわふわブランケット」は、毛布の代わりとしても使える大判サイズのブランケット。“モンキー・D・ルフィ”と“トニートニー・チョッパー”をデザイン。大きさは縦1000mm×横1400mm。素材はポリエステル。

大きなふわふわブランケット/モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」

◆オリジナルTシャツ

「オリジナルTシャツ」は、性別問わず幅広い年代の人が着用できるよう、フリーサイズで黒の生地を使用。“麦わらの一味”のシルエットを描いたシンプルなデザイン。大きさは着丈700mm、身幅540mm、肩幅470mm、袖約205mm。素材は綿。

オリジナルTシャツ(表面)/モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」

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オリジナルTシャツ(裏面)/モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」

◆ミニショルダーバッグ

「ミニショルダーバッグ」は、前面にポケット付き。大きさは、幅120mm×高さ170mm、厚み30mm。素材はポリエステル。

ミニショルダーバッグ/モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」

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◆お食事補助券 5,000円相当

「食事補助券」は、500円×10枚綴り。1会計で複数枚を利用できる。食事補助券の有効期限は、2024年3月末まで。

お食事補助券(表面)/モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」

◆モスバーガー×ONE PIECE「2024モス福袋」特設サイト