²È»ö°é»ù¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡©¡¡ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤ÈÎ¥º§¤»¤º¥¸¥ï¥¸¥ïÉü½²¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ
É×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤âÉ×¤Î¤³¤È¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢É¬Á³Åª¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦É×¤Ë°¦¾ð¤Ï»ý¤Æ¤º¡¢²×Î©¤Á¤À¤±¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤ÈÎ¥º§¤»¤º¥¸¥ï¥¸¥ïÉü½²¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤Ê¤·¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤òÇ¤¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¾®¸¯¤¤¤Ê¤·¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤òÇ¤¤»¤ë
¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿¤¯¤»¤Ë¡ØÎ¥º§¤Ï¥¤¥ä¤À¡ª¡¡²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤éµö¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿É×¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤¤Ê¤·¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤òÁ´¤ÆÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤³¤«¤Î½÷¤È¤Î¤óµ¤¤ËÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ä¤Ï¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡Ù¤È·ùÌ£¤ò¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¸¤ãµö¤»¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå¡¿½÷À¡Ë
¢¦ ¼«Ê¬¤¬ÉÔÎÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢´è¤Ê¤ËÎ¥º§¤òµñ¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤âºÊ¤Ï¤â¤¦Îä¤á¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ×¤Ë²È»ö°é»ù¤òÇ¤¤»¤¿¤ê¡¢·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É×¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¤«¤é¤Î½¤Éü¤Ïº¤Æñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤Ï¤ê°Â°×¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉÔÎÑ¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£