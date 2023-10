世界最大級のRTA(リアルタイムアタック)イベント「Awesome Games Done Quick 2024」(以下、AGDQ 2024)について、海外メディアのPC Gamerは“犬”がRTAの選手として参戦する驚きの情報を伝えている。

本イベントは日本時間1月15日から22日にかけてノンストップで開催される予定だ。

RTAは、ゲーム全編や特定の条件など決められた目標を達成するまでの速度を競う遊び方のひとつ。海外では「Speedrun(スピードラン)」の別名で呼ばれているほか、国内では英語名になぞらえてプレイヤーたちを「走者」と呼ぶ文化も存在する。

PC Gamerの報道によると、RTAに挑戦するのは3歳の柴犬「ピーナッツバター(PB)」くん。RTA走者・ストリーマーのJSR_氏と暮らす男の子で、名前は自己ベスト(Personal Best)の頭文字になぞらえてつけられたという。今回の大舞台では周辺機器のひとつとして販売されたファミリーコンピュータ ロボット専用ゲームソフト『Gyromite(ジャイロ)』に挑戦するようだ。

Tonight we celebrate the goodest boi's 2nd birthday!

PB's birthday party! Live with his best friend, a beautiful Labrador who is also celebrating her 2nd birthday. We don't have a plan, we just have 2 dogs and a lot of shenanigans.